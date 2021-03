UFC 260 – Francis Ngannou spectaculaire pour devenir champion

RDS | Francis Ngannou (16-3) a soutiré le titre des poids lourds de l’UFC à Stipe Miocic (20-3) avec une victoire par K.-O. au 2e round.

« C’est un sentiment incroyable! Même si je me bats depuis longtemps, j’avais quelque chose à l’intérieur de moi que je n’avais jamais laissé sortir. C’était une promesse que je m’étais faite depuis que je suis jeune, de prouver le contraire aux gens qui ont douté de moi. »

Ngannou a fait savoir rapidement ses intentions à Miocic. Il a atteint la cible solidement a plusieurs reprises dans les premiers instants du combat, limitant également les coups de Miocic.

Dès le début du 2e round, Ngannou a terminé le travail en faisant plier les jambes de Miocic avec de puissantes frappes.

Ngannou obtient ainsi sa revanche contre Miocic, lui qui s’était incliné contre Miocic lors de l’UFC 220. Il devient champion du monde pour la première fois de sa carrière à l’âge de 34 ans.

Miocic subit une première défaite depuis l’UFC 226, alors qu’il avait perdu contre Daniel Cormier dans le premier combat d’une trilogie.

