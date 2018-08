Un contrat de 4 ans du duo hollandais avec les « Lions indomptables »

APAnews | Le ministre des Sports et de l’Education physique, Pierre Ismaël Bidoung Mpkatt a annoncé vendredi que Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont signé un contrat de quatre ans en tant que sélectionneur national et sélectionneur adjoint de l’équipe fanion du football du Cameroun.

Après plusieurs heures de discussions, les deux anciens internationaux hollandais sont liés avec les « Lions indomptables » jusqu’en 2022.

« L’objectif assigné à l’encadrement technique est d’assurer le succès du Cameroun à toutes les échéances sportives majeures, notamment et prioritairement la victoire à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019, avec une vue sur la qualification à la CAN 2021 et à la Coupe du Monde 202 », précise de son côté la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT).

Parmi les clauses du contrat, Seedorf et Kluivert devront également résider au Cameroun et porter assistance aux encadrements des équipes nationales.



En tout état de cause, a précisé la FECAFOOT « la publication du staff technique complet des « Lions Indomptables » Séniors interviendra dans les prochains jours ».

La première sortie du nouveau staff dès le mois prochain contre les Comores en éliminatoires de la CAN 2019.

Toutefois, aucune mention n’a été faite au sujet du salaire de ce duo hollandais dont ce sera la première expérience dans l’encadrement technique d’une équipe africaine.