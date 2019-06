Un tuyau dégoûtant découvert en France, au Cameroun et au Gabon ? Vraiment ?

FRANCE 24 | Une photo d’un tuyau totalement répugnant, avec des débris d’ordures et de moissisures à l’intérieur, a été diffusé sur les réseaux sociaux à la fois en France, au Cameroun, et au Gabon, faisant croire à la découverte d’un tuyau transportant de l’eau potable. L’image est pourtant ancienne et vient d’un autre continent.

? "Un tuyau d'approvisionnement en eau potable" ?

Une publication relayée en #France et au #Cameroun tente de créer la confusion autour d'un tuyau dégoutant… mais l'image est ancienne et vient de #Thaïlande ?? pic.twitter.com/NjRSTfOSiz — Info ou Intox ? – France 24 (@InfoIntoxF24) June 28, 2019

Les autorités avaient même précisé : "le tuyau est à Luang Pho, ce qu'on voit correspond à ce qu'on appelle le 'laitier'" c'est à dire des scories > elles avaient jugées que la situation avait été rétablie et le tuyau n'était "plus dangereux" en répondant à un internaute en 2017 pic.twitter.com/nCChVZvdiP — Info ou Intox ? – France 24 (@InfoIntoxF24) June 28, 2019

La photo avait également circulé en #Italie en 2018, toujours avec la même légende alarmiste, et avait été vérifiée par le site @butacit : https://t.co/lHSGCTydy8 (lien en italien) pic.twitter.com/wNOaOkVkKw — Info ou Intox ? – France 24 (@InfoIntoxF24) June 28, 2019

Pour la petite histoire, la même histoire était arrivée en 2013 toujours en #Thaïlande avec une autre photo de tuyau rouillé, et là encore, les autorités avaient affirmé que le tuyau avait été identifié et changé" : https://t.co/5uYUn9wYHx pic.twitter.com/Ev1v5A29Rb — Info ou Intox ? – France 24 (@InfoIntoxF24) June 28, 2019

