Une délégation FIFA-CAF débarque au Cameroun pour étudier le dispositif sécuritaire avant le début de la CAN 2019

2M Maroc | Une délégation mixte FIFA-CAF a débarqué au Cameroun ce 26 octobre pour évaluer la sécurité des infrastructures avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Composée de quatre personnalités des deux institutions, la délégation se rendra dans les chantiers des 6 sites de la CAN, à savoir : Yaoundé-Mfandéna, Yaoundé-Olembé, Garoua, Limbé-Buea, Douala, et Bafoussam afin de s’assurer de l’avancement des travaux et de la sécurité des lieux.

Jusqu’au 1er novembre, la délégation visitera les hôtels, les aéroports, les gares, les hôpitaux et les stades pour ensuite établir un plan de sécurité détaillé sur le pays hôte de la CAN 2019 qui connaîtra pour la première fois la participation de 24 sélections africaines.

Une dernière visite d’inspection conduite par le cabinet d’audit Roland Berger et la CAF est prévue au Cameroun fin novembre. Sur la base de l’ensemble des conclusions des visites d’inspections, la plus haute instance du football africaine rendra sa décision finale sur la capacité du Cameroun à abriter la compétition.