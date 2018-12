Vive tension à Bangourain, après une 2ème attaque sécessionniste

APAnews | Deux assaillants ont été tués mercredi dans la localité camerounaise de Bangourain (Ouest), au cours d’une attaque, la deuxième en l’espace de trois jours, attribuée aux sécessionnistes anglophones de la région voisine du Nord-Ouest, a appris APA de sources sécuritaires.

Situé dans le département du Noun, ce grand carrefour de quelque 30.000 habitants avait été le théâtre, le 23 décembre, d’une expédition des mêmes séparatistes qui avaient tué un veilleur de nuit, blessé plusieurs innocents, incendié environ 70 maisons et pris des dizaines de personnes en otage.



Le lendemain, et alors que les autorités administratives et traditionnelles se rendaient sur place, ce sont des dizaines de résidents qui quittaient massivement Bagourain pour se réfugier dans des lieux réputés plus sûrs.



Informé de la situation, le chef de l’État Paul Biya a dépêché sur place son ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, en vue de réconforter les sinistrés et de leur remettre du matériel de reconstruction, ainsi que des denrées alimentaires et sanitaires.



«Tous ces terroristes seront traqués et remis à la justice», a-t-il déclaré à l’endroit des populations, promettant une sécurisation plus renforcée de l’arrondissement avec la police, la gendarmerie et l’armée.



C’est la première fois que les violences sécessionnistes, qui ont cours depuis octobre 2016, débordent les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.