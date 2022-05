Yaoundé accueille un colloque sur la sécurité ce lundi

Share Facebook

CRTV | Les travaux qui s’ouvrent ce 23 mai mobilisent les experts des 11 pays membres du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies chargé des Questions de Sécurité en Afrique Centrale (UNSAC).

« Paix et sécurité Afrique Centrale : regard rétrospectif et prospectif sur 30 ans de l’UNSAC au service de la Diplomatie préventive ». C’est la thématique qui va guider le colloque de la 53e session du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des Questions de Sécurité en Afrique centrale du 23 au 25 mai à l’Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC).

Objectifs

La 53e session du l’UNSAC couplée à la commémoration du 30e anniversaire dudit Comité vise à passer en revue les réalisations enregistrées depuis sa création depuis le 28 mai 1992. Ensuite, il sera question de marquer d’une pierre blanche cet anniversaire à travers une série d’activités parmi lesquelles:

– la conférence ministérielle des ministres des Affaires étrangères de l’Afrique cent;

– des discussions de groupes;

– des activités socioculturelles.

Réalisations de l’UNSAC

Depuis sa création, le comité a contribué à la prévention des conflits, à la recherche des solutions concertées et adaptées aux nombreux problèmes de paix et de sécurité auxquels l’Afrique centrales est confrontée. Il a surtout favorisé la mise sur pied d’une plateforme efficace de dialogue et de compréhension mutuelle entre les Etats de la Sous-région. Puis, de tisser des liens personnels entre les représentants desdits Etats et les autres participants, pour renforcer la confiance entre les Gouvernements et les peuples de l’Afrique centrale. Sur le plan institutionnel, l’UNSAC a contribué à la construction d’une architecture de paix et de sécurité en Afrique Centrale constitué des mécanismes ci-après :

– le Pacte de Non-agression entre les Etats d’Afrique Centrale signe à Yaoundé le 8 juillet 1996 par les Chefs d’Etats et de Gouvernement de l’Afrique Centrale ;

– le Conseil de Paix et de Sécurité en Afrique Central (COPAX) en Février 1999, notamment son organe technique qui est le mécanisme d’Alerte Rapide des Pays d’Afrique Centrale (MARAC), adopté en 2007 dont le Siège est à Libreville (Gabon) ;

– La Force Multinationale de l’Afrique Centrale.

Pays membres

Ce sont le Tchad, le Gabon, la RCA, la Guinée Équatoriale, la République Démocratique du Congo, la République Démocratique de Sao-Tomé et Principe, le Rwanda, l’Angola, le Burundi, la République du Congo et le Cameroun.

La 53e session de l’UNSAC s’achève le 4 juin 2022 par un communiqué final.