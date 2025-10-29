Cameroun : une situation post-électorale toujours tendue à Douala

Les leaders de l’opposition camerounaise ont contesté mardi les résultats officiels de l’élection présidentielle du 12 octobre, après que la plus haute juridiction du pays a déclaré vainqueur Paul Biya.

Source: africanews

