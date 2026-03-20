Fermeté diplomatique : Taïwan décline la réunion de l’OMC suite à un litige de visa avec le Cameroun

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CamerounOnline.ORG | Dans une impasse diplomatique majeure, le ministère des Affaires étrangères de Taïwan (MOFA) a confirmé que le pays boycottera la 14e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (CM14), prévue du 26 au 29 mars à Yaoundé, au Cameroun.

Cette décision marque un moment de tension historique, Taïwan refusant de compromettre son statut international pour obtenir un siège à la table des négociations.

L’étincelle : Un conflit d’identité

Le conflit a débuté lorsque le pays hôte, le Cameroun, a délivré des documents de visa pour la délégation taïwanaise — dirigée par la négociatrice en chef pour le commerce Yang Jen-ni — en inscrivant la nationalité des membres comme “Taïwan, Province de Chine”.

Taïwan, qui a rejoint l’OMC en 2001 en tant que “Territoire douanier distinct”, a considéré cela comme une violation directe de son statut établi. Malgré les interventions du Secrétariat de l’OMC et le soutien de membres comme les États-Unis et le Japon, le Cameroun a invoqué sa propre “politique étrangère” pour justifier son refus de modifier cette désignation.

Le contexte global : Une conférence sous pression

Ce différend sur les visas s’inscrit dans un contexte d’incertitude logistique et politique plus large pour la CM14 :

Préparation de l’hôte : Des rapports récents d’ Africa Intelligence suggéraient que l’OMC s’apprêtait discrètement à délocaliser la conférence de Yaoundé vers Genève en raison de retards d’infrastructure.

Position officielle : Le 14 mars, l’OMC a fermement démenti ces informations, les qualifiant d’inexactes et réaffirmant que la réunion se déroulera bien au Cameroun comme prévu.

Divisions politiques : Au-delà de la question des visas, la conférence fait face à de profonds désaccords. Des organisations comme le Third World Network (TWN) ont souligné les inquiétudes des pays en développement, craignant que l’ordre du jour de la réforme de l’OMC ne soit dicté par les pays du “Nord” au détriment des besoins de l’Afrique et du “Sud Global”.

Pourquoi cette absence est significative

Le boycott de Taïwan est une première en 25 ans. Si ce geste envoie un message fort sur la souveraineté, il signifie également que Taïwan sera absent lors de négociations cruciales sur l’agriculture, les subventions à la pêche et le moratoire sur le commerce électronique.

« En choisissant de ne pas participer, Taïwan souligne que son identité en tant que membre indépendant de l’OMC n’est pas négociable, même au prix de son absence lors de ces discussions commerciales mondiales vitales. »

Quelle suite ?

Bien que le Secrétariat de l’OMC ait déployé 150 agents au Cameroun pour assurer le bon déroulement de l’événement, l’absence d’une économie commerciale majeure comme Taïwan souligne la fragilité de la coopération internationale en 2026.