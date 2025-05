Cameroun: l’exploitation minière dans l’est provoque une «catastrophe écologique et humaine»

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

RFI | Au Cameroun, dans un rapport publié cette semaine, une ONG alerte sur « les conséquences de l’exploitation minière artisanale dans des localités situées à l’est du pays ». Entre exploitation sauvage, disparition des terres agricoles ou déperdition scolaire, l’ONG va jusqu’à évoquer « une catastrophe écologique et humaine ».

Au Cameroun, dans son rapport, le Foder (forêts et développement rural), l’ONG s’inquiète d’une augmentation exponentielle des superficies autrefois exploitées pour les activités agricoles et désormais converties en exploitations minières. Selon Justin Chekoua du Foder, « En 2010, l’activité minière occupait environ 28 hectares. En 2024, cette même activité minière occupe environ 4 639 hectares de superficie. Donc de 2010 à 2024, il y a un taux d’environ 5 490 % d’augmentation de superficies occupées par l’exploitation de l’or ».

Conséquences multiples

Les denrées alimentaires issues de l’agriculture se sont, du coup, réduites, provoquant une hausse de l’inflation, constate le Foder. Celui-ci s’alarme aussi des risques d’une catastrophe écologique à grande échelle. « Ce qui frappe le visiteur qui arrive là-bas, c’est le niveau de déforestation, de dégradation et de conversion du paysage. Celui-ci est totalement converti et les rejets sont déversés dans les cours d’eau sans traitement préalable. On va donc constater que les artisans miniers, tout comme les entreprises semi-mécanisées, utilisent du mercure et certains ont de plus en plus recours au cyanure pour concentrer de l’or et le récupérer ».

Sur le plan social, notamment de l’éducation, l’ONG alerte aussi sur le phénomène de déperdition scolaire. Selon le Foder, il y aurait une désertion de près de 60 % des salles de classe. Les élèves préférant désormais le travail dans les mines, même pour les enfants en très bas âge.