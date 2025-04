La Cameroun s’engage pour l’éducation numérique : La Ministre Nalova Lyonga remettra le premier lot de tableaux électroniques

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Dans une démarche ambitieuse visant à accélérer la transformation numérique de l’éducation au Cameroun, la Ministre des Enseignements Secondaires, Professeur Pauline Nalova Lyonga, procédera ce vendredi 11 avril 2025 à la remise officielle du premier lot de tableaux électroniques à certaines écoles secondaires du pays. L’événement aura lieu au Centre d’Apprentissage à Distance de Yaoundé.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale visant à promouvoir les techniques d’enseignement du 21? siècle et l’apprentissage numérique dans tous les établissements secondaires. À l’occasion de cette cérémonie, une démonstration en direct de l’utilisation des tableaux électroniques sera organisée. Elle sera accessible en ligne via la plateforme YouTube en se connectant à « MINESEC Distance Learning » et en cliquant sur la diffusion en direct à partir de 12h00.

En intégrant ces outils numériques modernes dans l’environnement scolaire, le Ministère entend offrir aux enseignants et aux élèves des moyens pédagogiques innovants pour améliorer l’expérience d’apprentissage. La démonstration servira non seulement de guide pratique sur le fonctionnement des tableaux électroniques, mais également de catalyseur pour encourager l’adoption généralisée des technologies numériques dans l’éducation.

Par le biais de ce communiqué, la Ministre Lyonga a souligné que cette initiative est une concrétisation des efforts du gouvernement pour promouvoir l’inclusion numérique et l’innovation dans le système éducatif national. La cérémonie de remise marque une étape importante dans la stratégie globale visant à préparer la jeunesse camerounaise aux exigences technologiques du monde contemporain.

Ce jalon réaffirme l’engagement du gouvernement à réduire la fracture numérique et à instaurer un système éducatif capable de tirer pleinement parti des opportunités offertes par les technologies modernes pour l’enseignement et l’apprentissage.