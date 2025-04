Missionnaire britannique de 83 ans kidnappé dans le Nord-Ouest anglophone du Cameroun

Share Facebook

CamerouOnline.ORG | Un missionnaire britannique de 83 ans, Huub Welters, et son assistant, Henry Kang, ont été enlevés par des hommes armés dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, en proie à un conflit, soulignant une fois de plus la gravité de la crise qui touche la minorité anglophone du pays.

Les deux hommes ont été capturés mardi dans la ville de Bambui alors qu’ils se rendaient à Ilung, où ils participaient à un projet de construction de salles de classe pour des enfants défavorisés. Le groupe missionnaire catholique Mill Hill, auquel appartient Welters, a exprimé sa vive inquiétude pour sa santé fragile, en raison de ses antécédents médicaux importants.

Le groupe a déclaré : « Ils ont été enlevés par des hommes armés non identifiés, et à ce jour, personne ne sait où ils se trouvent. Ce qui pèse le plus sur nos cœurs, c’est sa santé fragile… et maintenant, en plus de tout cela, la souffrance mentale et émotionnelle cruelle d’être retenu en otage par ceux qu’il n’a jamais cherché qu’à aider. »

L’ONG Conscience Africaine a indiqué à l’AFP que les ravisseurs seraient des combattants séparatistes. L’Archevêché travaille actuellement à leur libération. « Nous prions. Nous supplions. Nous attendons », a ajouté l’ONG.

Les violences et les enlèvements sont devenus tragiquement fréquents dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, où les militants séparatistes réclament l’indépendance vis-à-vis du gouvernement central majoritairement francophone. Des accusations de violations des droits humains visent aussi bien les forces gouvernementales que les groupes séparatistes.

Alors que la communauté internationale reste attentive, la situation continue de susciter de vives inquiétudes quant à la sécurité des civils, des travailleurs humanitaires et des figures religieuses dans cette région instable.