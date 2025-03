Scandale au sein du football kényan : Le gardien Patrick Matasi accusé de trucage de match après une défaite 4-1 contre le Cameroun

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Selon un article publié par le Daily Mail au Kenya, un nouveau scandale secoue le monde du football kényan. Patrick Matasi, le gardien expérimenté de 37 ans ayant représenté son pays à 26 reprises, fait actuellement l’objet d’une enquête après une défaite cuisante 4-1 contre le Cameroun lors des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Le match, disputé en octobre dernier, était crucial pour les espoirs de qualification du Kenya. Mais ce qui aurait dû être un affrontement sportif s’est transformé en débâcle, laissant les supporters et les officiels perplexes, en particulier à cause de trois buts pour le moins étranges concédés par Matasi.

Des noms bien connus comme Bryan Mbeumo de Brentford, Andre Onana ou encore Carlos Baleba figuraient dans l’équipe camerounaise. Le premier but, inscrit sur penalty par Vincent Aboubakar après une main dans la surface, n’a pas suscité de controverse en soi — Matasi ayant plongé du mauvais côté.

Mais c’est le second but, marqué par Martin Hongla à la 39e minute, qui a véritablement semé le doute. Sur cette action, Matasi semble délibérément s’écarter du ballon, facilitant un but qui aurait dû être évitable. Ce comportement inhabituel s’est répété : lorsqu’Olunga ramène le score à 2-1, Mbeumo marque à nouveau, sans que Matasi n’esquisse le moindre geste pour arrêter le ballon. Enfin, Christian Bassogog marque le quatrième but après avoir devancé Matasi, qui était sorti pour récupérer le ballon mais s’est fait battre avec une facilité déconcertante.

À la suite de ce match, l’entraîneur Engin Firat a immédiatement démissionné. Peu après, des rapports — notamment relayés par Marca — ont révélé que Matasi aurait été contacté par un individu anonyme avant le match, évoquant un mystérieux “plan” pour la rencontre.

Face à ces soupçons, la Fédération Kényane de Football (FKF) a ouvert une enquête officielle en collaboration avec la FIFA, la CAF et d’autres autorités compétentes. Dans un communiqué publié jeudi, la FKF a déclaré :

« La Fédération Kényane de Football (FKF) est consciente de vidéos circulant en ligne impliquant le gardien Patrick Matasi, soulevant des inquiétudes quant à une possible manipulation de match. »

« La FKF défend l’intégrité du football et a lancé une enquête officielle en collaboration avec la FIFA, la CAF et les autres autorités concernées. Nous réaffirmons notre politique de tolérance zéro en matière de manipulation de matchs et nous engageons à protéger la crédibilité de nos compétitions. »

L’enquête suivra les règlements anti-manipulation de la FKF ainsi que les directives de la FIFA. Le joueur, ainsi que son club, verront leurs droits respectés tout au long du processus. Toute sanction dépendra des résultats de l’enquête.

Matasi a depuis été exclu de la première sélection du nouveau sélectionneur, Benni McCarthy. La FKF a lancé un appel au public :

« Nous encourageons toute personne disposant d’informations crédibles à contribuer à cette enquête. Tous les signalements seront traités dans la plus stricte confidentialité. »

Les informations peuvent être envoyées à l’adresse suivante : [email protected].

Affaire à suivre.