Alerte Infox : La France n’a pas demandé à ses ressortissants de quitter le Cameroun

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CamerounOnline.ORG | À la veille de la publication des résultats officiels de l’élection présidentielle, la tension reste élevée dans plusieurs régions du Cameroun. Des manifestations de partisans d’Issa Tchiroma Bakary, qui s’est autoproclamé vainqueur, ont été signalées mardi à Yaoundé, Douala et Garoua. Dans ce climat politique tendu, un faux communiqué attribué à l’ambassade de France au Cameroun a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, prétendant que la France avait demandé à ses ressortissants de quitter le pays dans un délai de 72 heures.

Le faux message, largement partagé sur WhatsApp, Facebook et TikTok, se présente sous la forme d’un communiqué officiel. Il affirmait que les citoyens français devaient évacuer le Cameroun avant la proclamation des résultats de l’élection.

En réponse, l’ambassade de France au Cameroun a publié un démenti sur sa page Facebook officielle, réfutant cette information.

« Ces faux comptes ne constituent pas, comme ils le prétendent, des communications officielles du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Il s’agit d’une fausse information diffusée avec une intention malveillante et qui ne reflète pas la position du gouvernement français », a précisé l’ambassade.

Cet incident n’est pas isolé. Des fausses alertes similaires attribuées à des ambassades françaises ont été observées dans d’autres pays africains. En mai dernier, un message diffusé sur TikTok affirmait à tort que l’ambassade de France en Côte d’Ivoire avait demandé à ses ressortissants de quitter rapidement le pays — une information démentie peu après.

Ces campagnes de désinformation visent souvent à semer la confusion et à attiser les tensions politiques ou sociales. La diffusion d’informations non vérifiées est particulièrement préoccupante en période sensible, comme lors d’élections, où les rumeurs peuvent rapidement influencer l’opinion publique.

Les observateurs et les spécialistes de la communication soulignent la nécessité pour les utilisateurs des réseaux sociaux de faire preuve de vigilance. Avant de partager un contenu alarmant ou à caractère politique, il est recommandé de vérifier la source sur les comptes officiels des ambassades, dans les médias crédibles ou sur les plateformes de vérification des faits.

À une époque où les fausses informations se propagent en quelques minutes, la vérification reste la meilleure protection. Alors que le Cameroun traverse un moment électoral délicat, il est essentiel de garder son calme et de s’appuyer sur des informations vérifiées pour préserver la confiance du public et la stabilité sociale.