Arrestation de dirigeants de l’opposition au Cameroun alors que les tensions montent autour des résultats électoraux

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CamerounOnline.ORG | Selon des rapports provenant de diverses sources, dont l’Associated Press (AP), deux importants dirigeants de l’opposition au Cameroun ont été arrêtés tard vendredi, alors que les manifestations s’intensifiaient à propos des résultats contestés de l’élection présidentielle, dont la publication est prévue pour lundi.

Selon leurs partis respectifs, Anicet Ekane et Djeukam Tchameni, figures clés de la coalition Union pour le Changement, ont été arrêtés à Douala, la capitale économique du pays. La coalition avait soutenu le candidat de l’opposition Issa Tchiroma Bakary, qui affirme avoir remporté la victoire sur le président sortant Paul Biya lors de l’élection du 12 octobre.

Le parti Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie (MANIDEM) a déclaré que son trésorier et plusieurs membres avaient également été « enlevés » par les forces de sécurité locales, qualifiant cette opération de tentative « d’intimidation du peuple camerounais ». Les circonstances exactes entourant ces arrestations demeurent floues.

La commission électorale du Cameroun doit publier les résultats officiels lundi. Cependant, des partisans de l’opposition manifestent à travers le pays, dénonçant des tentatives présumées de manipulation du scrutin.

Alors que Tchiroma maintient que les résultats compilés par son équipe de campagne prouvent sa victoire, le parti au pouvoir l’accuse de chercher à déstabiliser le processus politique.

Les protestations se sont poursuivies samedi à Bafoussam, capitale de la région de l’Ouest, où des motocyclistes ont bloqué les principales routes, réclamant un dépouillement juste et transparent. Des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre plus tôt dans la semaine ont conduit à plusieurs arrestations et à la mort d’une personne à Garoua, dans le nord du Cameroun.

Les autorités ont identifié la victime comme étant Zairatou Hassana, une institutrice de 30 ans qui, selon son oncle Amadou Adji, ne participait pas aux manifestations, mais recherchait sa sœur qui n’était pas rentrée de l’école.

« Sa mort me laisse un souvenir terrible de ce régime, comme à tous les autres Camerounais », a déclaré Adji à l’Associated Press.

Dans une publication sur Facebook vendredi, Tchiroma a laissé entendre que les forces de sécurité se préparaient à l’arrêter, qualifiant une telle action « d’attaque contre l’ensemble du peuple camerounais ». Il a exhorté les autorités à « reconnaître la victoire du peuple ».

La situation demeure tendue à travers le Cameroun, alors que la nation attend la proclamation officielle des résultats.