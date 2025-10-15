Cameroun–RDC : un duel décisif pour le rêve mondial

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé que le Cameroun, le Nigeria, la République démocratique du Congo (RDC) et le Gabon s’affronteront lors d’un tournoi de barrage pour désigner le dernier représentant du continent à la Coupe du monde 2026.

Les quatre sélections ont terminé parmi les meilleurs deuxièmes de la phase de groupes des éliminatoires africaines. Elles se retrouveront au Maroc en novembre 2025 pour un mini-tournoi décisif. Les demi-finales sont prévues le 13 novembre : le Cameroun affrontera la RDC, tandis que le Gabon sera opposé au Nigeria. Les vainqueurs se disputeront le titre en finale le 16 novembre.

Le champion de ce tournoi obtiendra le droit de représenter l’Afrique lors des barrages intercontinentaux en mars 2026, face à des équipes issues d’autres confédérations, pour tenter de décrocher une place à la Coupe du monde.

Neuf nations africaines ont déjà validé leur qualification directe : le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, l’Algérie, le Ghana, le Cap-Vert, l’Afrique du Sud, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

Pour le Cameroun, cette phase de barrage représente une ultime chance de participer au Mondial 2026, qui se déroulera au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Les Lions Indomptables devront faire preuve de rigueur, d’expérience et de sang-froid pour venir à bout de la RDC et poursuivre leur rêve de qualification.

Les confrontations de novembre au Maroc s’annoncent intenses et très suivies, alors que quatre nations historiques du football africain se disputent le dernier ticket pour la plus grande scène mondiale.