Deux Camerounais basés aux États-Unis reconnus coupables de financement de violences séparatistes et d’enlèvements

CamerounOnline.ORG | KANSAS CITY, Mo. — Un jury fédéral américain a reconnu coupables deux citoyens américains d’origine camerounaise pour avoir comploté en vue de fournir un soutien matériel aux combattants séparatistes armés au Cameroun. Le verdict, rendu lundi dans le district ouest du Missouri, marque une étape importante dans les poursuites judiciaires contre les individus de la diaspora accusés de financer la violence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Francis Chenyi, 52 ans, de St. Paul (Minnesota), et Lah Nestor Langmi, 49 ans, de Buffalo (New York), ont été reconnus coupables de complot visant à fournir des ressources destinées à tuer, enlever et mutiler des personnes dans un pays étranger. Les accusations comprenaient également le complot en vue d’utiliser des armes de destruction massive en dehors des États-Unis.

Les accusations et les preuves

Selon le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), ces condamnations découlent d’une longue enquête sur les flux de fonds et d’équipements depuis les États-Unis vers des groupes séparatistes, spécifiquement les « Ambazonia Restoration Forces ».

Les procureurs fédéraux ont présenté des preuves montrant que Chenyi et Langmi occupaient des postes de haut rang au sein d’une organisation qui sollicitait des dons auprès de la diaspora. Bien que certains fonds aient été levés sous couvert d’aide humanitaire ou de soutien communautaire, le tribunal a conclu que des sommes substantielles étaient directement canalisées pour l’achat d’armes, de munitions et de matériel explosif.

Les détails clés révélés lors du procès incluent :

Fabrication d’EEI : Les accusés ont fourni des fonds spécifiquement pour la construction d’engins explosifs improvisés (EEI) destinés à être utilisés contre les forces gouvernementales camerounaises et les civils.

Complots d’enlèvement : Les preuves ont montré l’implication des deux hommes dans des complots visant à enlever des civils contre rançon. Le DOJ a notamment souligné l’enlèvement en novembre 2020 du Cardinal Christian Tumi et du chef traditionnel de Nso, Sehm Mbinglo II , comme des incidents liés à ce complot.

Ciblage des civils : Des messages présentés au tribunal ont révélé des discussions concernant l’application de « villes mortes » (lockdowns) et le ciblage d’individus perçus comme collaborant avec le gouvernement.

Attaques lors de la CAN : L’accusation a fourni des preuves indiquant que Langmi a tenté de coordonner des attaques à proximité de sites accueillant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021.

La « Connexion Diaspora »

Cette affaire met en lumière la surveillance croissante du rôle de la diaspora camerounaise dans la crise anglophone actuelle. Depuis des années, les autorités de Yaoundé allèguent que le conflit est alimenté par des financiers à l’étranger. Cette condamnation représente l’un des exemples les plus marquants de l’action judiciaire du gouvernement américain contre de telles activités sur son sol.

« Comme l’indique le verdict, que vous commettiez un crime localement ou — comme dans ce cas — que vous souteniez une conduite illégale à l’autre bout du monde, lorsque vous complotez pour violer la loi fédérale, nous vous tiendrons pour responsable », a déclaré le procureur américain R. Matthew Price après le verdict.

L’agent spécial du FBI, Stephen Cyrus, a ajouté que ce verdict envoie un message à toute personne aux États-Unis tentant de soutenir des actes violents à l’échelle mondiale. « Le verdict de culpabilité met fin à un complot… visant à soutenir un plan qui, entre autres actes, incluait l’enlèvement de civils camerounais et leur détention contre rançon », a déclaré Cyrus.

Peines et prochaines étapes

Suite à ce verdict de culpabilité, les deux hommes risquent désormais une lourde peine de prison. En vertu des lois fédérales américaines, ils encourent jusqu’à 15 ans de prison pour complot de soutien matériel et jusqu’à 20 ans pour complot de blanchiment d’argent international.

La date du prononcé de la peine n’a pas encore été fixée. Un troisième accusé initialement inculpé dans cette affaire, Claude N. Chi de Lee’s Summit (Missouri), faisait également l’objet de charges similaires.

Faits marquants