La NBA secouée par une affaire de paris truqués : Chauncey Billups et Terry Rozier arrêtés

CamerounOnline.ORG | Le jeudi 23 octobre 2025, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a annoncé l’inculpation de 31 personnes dans le cadre d’un vaste scandale de paris illégaux et de jeux truqués impliquant plusieurs figures de la NBA. Parmi elles figurent Chauncey Billups, entraîneur des Portland Trail Blazers, Terry Rozier, joueur des Miami Heat, et l’ancien basketteur Damon Jones.

Lors d’une conférence de presse, le directeur du FBI, Kash Patel, a qualifié l’affaire « d’entreprise criminelle à grande échelle » mêlant sport professionnel, paris illicites et crime organisé.

Un double scandale : poker truqué et paris sportifs

Le réseau de poker illégal

Le premier volet de l’enquête révèle un système de parties de poker truquées organisé sur 11 États américains. Ce réseau serait lié à plusieurs familles mafieuses notoires, dont les Bonanno, Gambino et Genovese.

Selon les enquêteurs, les organisateurs invitaient des participants aisés à jouer avec d’anciens athlètes professionnels, profitant du prestige de ces rencontres pour les piéger dans des parties manipulées. Les gains étaient ensuite blanchis par l’intermédiaire d’entreprises écrans, d’échanges de liquidités et de transferts en cryptomonnaies.

Chauncey Billups et Damon Jones sont accusés d’avoir participé à ces opérations de poker truqué. L’acte d’accusation mentionne également plusieurs épisodes de violence et d’extorsion, notamment un vol à main armée destiné à récupérer une machine de mélange de cartes truquée.

Le volet des paris sportifs

Le second volet de l’affaire concerne Terry Rozier, accusé d’avoir délibérément manipulé sa performance lors d’un match de saison régulière afin de favoriser des paris illégaux.

Le match en question remonte au 23 mars 2023, lorsque Rozier, alors joueur des Charlotte Hornets, affrontait les New Orleans Pelicans. Ce jour-là, des opérateurs de paris avaient observé une activité inhabituelle sur les mises concernant ses statistiques. Rozier, habituellement sur le terrain plus de 35 minutes par match, avait quitté la rencontre après seulement dix minutes, officiellement pour une blessure au pied.

Plus de 200 000 dollars auraient été misés sur la possibilité qu’il réalise des statistiques inférieures à sa moyenne habituelle.

Les protagonistes

Chauncey Billups

Âgé de 49 ans, Billups est une icône du basket américain. Ancien joueur, il a évolué 17 saisons en NBA et a remporté le championnat avec les Detroit Pistons en 2004, année où il a été sacré MVP des Finales. En 2024, il avait été intronisé au Hall of Fame.

Entraîneur des Trail Blazers depuis 2021, il venait de débuter sa cinquième saison sur le banc, avec un bilan global de 117 victoires pour 212 défaites. Il a été arrêté jeudi matin dans l’Oregon, au lendemain d’une défaite de son équipe face aux Minnesota Timberwolves.

Terry Rozier

Rozier, 31 ans, avait été transféré d

es Charlotte Hornets au Miami Heat en janvier 2024.

Il se trouvait à Orlando lors de son arrestation, le matin suivant la défaite du Heat face au Magic. Rozier n’avait pas pris part au match, décision alors attribuée à un choix de l’entraîneur.

Il est aujourd’hui accusé de fraude, de manipulation de compétition sportive et de blanchiment d’argent. Son avocat affirme qu’il a déjà coopéré avec le FBI et la NBA à plusieurs reprises, et que la ligue n’avait initialement relevé aucune faute de sa part.

Un miroir de l’Amérique des paris

Cette affaire retentissante intervient dans un contexte où les paris sportifs connaissent une expansion sans précédent aux États-Unis, la plupart des États ayant légalisé différentes formes de jeu en ligne. Cette déréglementation rapide, conjuguée à la popularité du sport professionnel, crée un terrain fertile pour les dérives.

Les autorités américaines s’inquiètent désormais de la porosité croissante entre le sport et le crime organisé, soulignant que la réputation d’intégrité du sport professionnel pourrait être durablement ébranlée.

Une affaire aux répercussions internationales

Pour les observateurs étrangers, ce scandale illustre les dérives possibles d’un marché des paris devenu global et hyperconnecté. L’enquête du FBI démontre que les manipulations locales peuvent avoir des répercussions financières internationales, notamment par le biais de plateformes de jeu en ligne accessibles partout dans le monde.

L’affaire Billups-Rozier rappelle également que les ligues sportives les plus prestigieuses ne sont pas à l’abri des influences criminelles, et que la vigilance face aux conflits d’intérêts dans le sport professionnel reste un enjeu mondial.

Conclusion

Le scandale de paris illégaux qui frappe la NBA constitue sans doute le plus grand choc moral et judiciaire dans l’histoire récente du sport américain. Avec 31 personnes inculpées, des liens présumés avec la Mafia, et des figures de haut rang du basket impliquées, l’enquête du FBI marque un tournant.

Elle soulève une question essentielle : dans un monde où le sport est devenu un produit financier autant qu’un spectacle, jusqu’où peut-on préserver l’intégrité du jeu ?