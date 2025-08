L’Allemagne Rapproche l’Espace Schengen des Camerounais : Un Nouveau Centre de Demande de Visa Ouvre à Yaoundé

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Une nouvelle porte s’ouvre pour les Camerounais désireux de voyager en Europe. L’Allemagne, en partenariat avec VFS Global, vient d’annoncer l’ouverture prochaine d’un centre de demande de visa (VAC) à Yaoundé. Cette initiative marque une avancée significative dans l’accès aux visas Schengen, rendant le processus à la fois plus simple, et plus proche.

Depuis des années, nombreux sont les Camerounais qui rêvent d’explorer l’Allemagne, que ce soit pour y étudier, travailler, ou retrouver des proches. Désormais, ce rêve devient un peu plus accessible. Grâce à ce nouveau centre, les demandeurs pourront soumettre leurs documents et données biométriques localement, sans avoir à voyager vers d’autres pays ou régions éloignées pour commencer leurs démarches.

Cette ouverture s’inscrit dans une stratégie plus large de l’Allemagne visant à renforcer sa présence consulaire en Afrique et ailleurs. VFS Global, prestataire officiel de services de visa pour de nombreux pays, a ainsi élargi son réseau avec de nouveaux centres au Cameroun, au Nigeria et à Chypre. Au total, l’organisation couvre désormais 72 sites à travers le monde.

La demande pour les voyages internationaux est en nette augmentation au Cameroun, et l’Allemagne reste une destination privilégiée. Pour répondre à cet intérêt croissant, VFS Global recommande vivement aux voyageurs de réserver leurs rendez-vous le plus tôt possible, surtout en période de forte demande. Il est possible de soumettre sa demande jusqu’à six mois avant la date prévue de départ.

Mais, prudence est de mise : il est impératif de passer uniquement par le site officiel de VFS Global pour prendre rendez-vous. Toute offre tierce ou demande de paiement pour un créneau horaire pourrait être frauduleuse.

Au-delà de l’aspect logistique, cette nouvelle représente un tournant pour la mobilité internationale des Camerounais. Étudiants, professionnels, familles — tous bénéficieront de cette plus grande proximité avec les services consulaires allemands. Ce geste témoigne également de l’engagement de l’Allemagne à renforcer ses liens avec des pays partenaires comme le Cameroun, en rendant l’Europe un peu moins lointaine, et les opportunités, un peu plus accessibles.