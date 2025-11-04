L’avocat de Tchiroma Bakary détaille la stratégie de défense et de contestation électorale

Share Facebook

CameroonOnline.ORG | Dans une interview exclusive accordée à Global Africa Telesud, Maître Jamal Taleb, avocat du candidat Issa Tchiroma Bakary, dévoile les coulisses d’une bataille électorale aux allures de bras de fer entre vérité et pouvoir.

Selon l’avocat, la revendication de victoire de son client ne repose pas sur des rumeurs, mais sur des procès-verbaux authentiques collectés dans plus de 80 % des circonscriptions du pays. Les chiffres avancés par le camp Tchiroma — environ 64 % des suffrages — contredisent frontalement les résultats officiels de l’ELECAM et du Conseil constitutionnel. Les documents seraient mis à disposition de la presse et de la société civile pour vérification, dans un esprit de transparence revendiquée.

Mais cette contestation ne se joue pas seulement sur le terrain juridique. Menacé, visé par des snipers et touché par l’enlèvement de proches, Issa Tchiroma aurait trouvé refuge dans un lieu sécurisé, sous protection militaire. Malgré la tension, il refuse la violence et appelle à une “ville morte”, une désobéissance civile pacifique contre ce qu’il qualifie de vol électoral.

Dans un contexte national fragile, sa voix semble rassembler au-delà des fractures traditionnelles — anglophones et francophones, Nord et Sud — autour de la promesse d’un fédéralisme rénové et d’une transition démocratique de cinq ans.

À l’international, Maître Taleb dénonce la timidité de l’Union africaine, qu’il accuse de complaisance envers les régimes en place, saluant au passage une attitude plus attentive de certains acteurs européens. En parallèle, des actions judiciaires sont engagées contre les auteurs présumés de crimes économiques et politiques, rappelant que nul ne peut se réfugier derrière un ordre illégal.

Entre courage politique et pari risqué, Issa Tchiroma Bakary semble vouloir incarner une rupture. Reste à savoir si son combat trouvera écho au sein d’un Cameroun en quête de vérité et de justice.

Source: Global Africa Telesud