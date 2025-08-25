Moody’s confirme la note du Cameroun à Caa1 avec perspective stable malgré les risques

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Moody’s Ratings a confirmé la note du Cameroun à Caa1 pour ses emprunts à long terme, avec une perspective stable. Cette décision reflète les tensions persistantes sur le marché régional des titres publics de la CEMAC, marqué par la hausse des taux d’intérêt, la baisse des souscriptions et l’écourtement des maturités.

Malgré ces contraintes, Moody’s souligne la résilience de l’économie camerounaise, la réduction progressive de la dette publique et une meilleure gestion financière. La dette devrait passer sous la barre des 40 % du PIB d’ici 2025, un niveau plus favorable que celui de nombreux pays notés Caa.

Les risques restent cependant élevés. Des tensions de liquidité, des lenteurs administratives et la fragilité des entreprises publiques pourraient encore entraîner un défaut lié à la liquidité, même si les pertes pour les investisseurs seraient probablement limitées. L’incertitude politique pèse également, avec la candidature du président Paul Biya, 92 ans, pour un huitième mandat lors de l’élection présidentielle d’octobre 2025. L’absence de plan de succession clair et les conflits persistants accentuent les craintes d’une transition désordonnée.

Du côté positif, les réformes menées dans le cadre du programme du FMI ont renforcé la gestion des finances publiques, accru les recettes fiscales et amélioré la planification de la dette, ce qui a permis au pays de respecter ses engagements financiers récents.

En résumé, Moody’s estime que les faiblesses structurelles et l’incertitude politique sont contrebalancées par des réformes fiscales et une croissance résiliente, laissant le profil de crédit du Cameroun vulnérable mais pour l’instant stable.