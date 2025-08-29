Présidentielle au Cameroun : Calixthe Beyala dénonce une opposition fragmentée

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | À moins de deux mois de l’élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025, l’écrivaine Calixthe Beyala a vivement critiqué les partis d’opposition au Cameroun. Invitée sur TV5 Monde, elle les a qualifiés de « fragmentés, égoïstes et égocentriques », exprimant des doutes sur leur capacité à incarner une véritable alternative face au président Paul Biya, candidat à un septième mandat à l’âge de 92 ans.

Une opposition divisée

L’opposition peine à s’unir autour d’un candidat unique. Plusieurs figures, dont Akere Muna, Cabral Libii, Éric Essono Tsimi et Hermine Patricia Ndam Njoya, se sont lancées dans la course. Cette multiplication de candidatures est perçue par de nombreux observateurs comme un facteur de faiblesse, divisant l’électorat et réduisant les chances de l’opposition de défier efficacement Biya.

Maurice Kamto, autre leader majeur de l’opposition, a vu sa candidature invalidée par l’organe électoral puis rejetée par le Conseil constitutionnel. Cette décision a alimenté des accusations d’exclusion et de partialité dans le processus électoral, accentuant les divisions au sein du camp opposant.

Des enjeux cruciaux en octobre

Le scrutin se déroule dans un climat marqué par des interrogations sur l’état de santé et la capacité à gouverner du président sortant. En août, Akere Muna a introduit un recours contestant l’éligibilité de Biya, invoquant son âge avancé et son aptitude à exercer ses fonctions.

Selon les analystes, l’incapacité des partis d’opposition à coordonner leurs actions ou à former des alliances risque de démobiliser les électeurs et d’affaiblir le mouvement en faveur du changement politique.

Un avertissement clair

Les déclarations de Beyala sur TV5 Monde reflètent une frustration grandissante chez de nombreux Camerounais qui espéraient davantage d’unité. Les critiques estiment que la stratégie actuelle de l’opposition pourrait éloigner une partie de la population, désireuse de voir émerger une alternative au régime en place depuis plusieurs décennies.

À l’approche du scrutin du 12 octobre, la question centrale demeure : les leaders de l’opposition parviendront-ils à surmonter leurs divisions ou leur désunion garantira-t-elle un nouveau mandat au président sortant ?