Incendie au marché Central de Yaoundé

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CamerounOnline.ORG | Un violent incendie s’est déclaré ce 10 septembre 2025 au marché Central de Yaoundé, ravageant de nombreuses boutiques. L’origine du sinistre reste pour l’instant inconnue.

Selon des témoins, les flammes se sont propagées rapidement, réduisant en cendres une grande partie des commerces et détruisant des biens de grande valeur. Les pertes matérielles sont déjà jugées importantes, plusieurs boutiques ayant été totalement consumées.

Dès le signal donné, les sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux afin de tenter de maîtriser le feu. Leur intervention se poursuit pour limiter l’ampleur des dégâts et protéger les zones encore intactes du marché.

Une enquête sera probablement ouverte afin de déterminer les causes exactes de l’incendie. En attendant, commerçants et riverains doivent faire face à de lourdes pertes et à un climat de grande inquiétude.

Lieu vital pour l’économie locale et la vie quotidienne de milliers de personnes, le marché Central de Yaoundé sort profondément meurtri de ce drame, laissant toute une communauté sous le choc et en quête de réponses.