Issa Tchiroma Bakary appelle à trois jours de paralysie nationale | + audio

CamerounOnline.ORG | Issa Tchiroma Bakary a annoncé avoir été escorté vers un lieu sûr par des militaires se déclarant loyaux à sa cause, alors qu’il se trouvait confiné chez lui à Garoua depuis l’élection présidentielle du 12 octobre.

Le candidat, qui conteste la victoire officielle de Paul Biya, a lancé un appel à trois jours de « villes mortes » la semaine prochaine, invitant les citoyens à rester chez eux du lundi au mercredi pour exprimer pacifiquement leur désaccord.

Les derniers jours ont été marqués par des manifestations violentes, des morts et de nombreuses arrestations dans plusieurs villes du pays, tandis que le Conseil constitutionnel a confirmé la réélection du président sortant. Cette situation entretient de fortes tensions et fait craindre des divisions au sein des forces armées.

Une source proche du gouvernement a minimisé l’appel à la grève, le qualifiant de tentative d’intimidation et de paralysie économique. Cependant, cette mobilisation annoncée s’annonce comme un test de force avant la prestation de serment de Paul Biya, prévue prochainement.

En résumé, l’opposant cherche à maintenir la pression civile dans un climat politique déjà tendu, où le pays retient son souffle face à l’incertitude.

