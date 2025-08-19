La diaspora investit: au Cameroun, comment orienter les investisseurs de la diaspora?

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Les membres de la diaspora camerounaise sont parmi les plus motivés à investir au pays. Pour les orienter au Cameroun et leur permettre d’éviter les pièges, des entreprises et des plateformes de conseil ont vu le jour.

Son stand est très visité au salon de la diaspora camerounaise, près de Paris. Frank Kengné a investi dans le solaire au Cameroun. Il a aussi créé une plateforme de conseil, Diaspora Impact Business, et rédigé un guide, 55 idées de business. Il conseille à la diaspora camerounaise d’aller au-delà de ses investissements habituels.

Source: RFI



Tiers de confiance

« Ou ils font de l’immobilier, ou ils sont dans l’agriculture ou les projets avicoles, constate l’entrepreneur. Pourtant, il y a beaucoup d’autres secteurs où il y a beaucoup de besoins, mais où il y a moins de monde. Par exemple, dans le traitement des déchets. L’énergie, je pense que si vous faites le tour, je suis le seul qui en parle. L’eau, il n’y a presque personne. Donc sur les besoins primaires, en fait, il y a beaucoup d’investisseurs qui ne s’y intéressent pas. »

L’entrepreneur aide aussi les investisseurs dans le délicat suivi à distance. « On a tissé un réseau de partenaires, explique Frank Kengné, que ce soient des comptables, des notaires, des avocats. J’ai mes propres équipes sur place aussi, qui montent des projets, qui les suivent. On a essayé justement de tisser un réseau de tiers de confiance. »

Des bureaux pour atterrir

Fidéliser des équipes reste difficile, confie l’investisseur, et l’administratif au Cameroun est un défi pour les entrepreneurs de la diaspora. Pour leur faciliter la tâche, la société accélératrice d’entreprises Brain Booster leur réserve un espace dans ses locaux de Yaoundé. « C’est un service spécial qui permet justement à quelqu’un de la diaspora d’arriver au Cameroun avec sa valise, d’avoir un bureau, une interconnexion internet, l’électricité 24 heures sur 24, et aussi d’avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir ouvrir son entreprise, explique la co-fondatrice, Christelle Mekuate. Par exemple, que demande le guichet unique de création d’entreprise ? Si par exemple, j’ai un problème comptable, comment est-ce que je dois faire ? Quelles sont les aides de l’État à disposition pour la diaspora pour leur faciliter les importations ? »

Un frein majeur

Le principal frein aux investissements de la diaspora demeure cependant la non-reconnaissance par le Cameroun de la double nationalité, juge Rebecca Enongchong, qui a patiemment bâti le succès de sa société Appstech : « ll y a des personnes qui veulent investir au Cameroun et ils sont dans la loi comme des étrangers. Ils payent le visa pour aller investir. Ils n’ont pas le droit d’avoir du foncier, ils ne peuvent pas acheter un terrain à leur nom. Et donc, il y a encore ces freins institutionnels qui existent. Cette double nationalité, elle est vraiment importante si on veut que la diaspora revienne, si on veut qu’elle investisse. »

Malgré son enthousiasme, la diaspora ne participe qu’à hauteur de 1,5% à la richesse du Cameroun, alors qu’au Sénégal, sa contribution est de 10%.