La Masterclass de Baleba : Le "Prodige du Milieu" propulse le Cameroun en quarts de finale

CamerounOnline.ORG | Dans ce qui était annoncé comme l’un des chocs les plus attendus des huitièmes de finale de la CAN 2025, les Lions Indomptables du Cameroun ont validé leur billet pour les quarts de finale grâce à une victoire intense de 2 à 1 contre l’Afrique du Sud au stade Al Barid.

Si la victoire est collective, un nom était sur toutes les lèvres au coup de sifflet final : Carlos Baleba. Le milieu de terrain de Brighton, âgé de 22 ans, a livré une prestation magistrale, décrochant le titre d’Homme du Match et s’imposant comme le véritable patron de cette équipe camerounaise.

Le Show Baleba : Un règne sans partage

À seulement 22 ans, Baleba a joué avec la maturité d’un vétéran. Omniprésent dans l’entrejeu, il a dicté le tempo et imposé un impact physique indéniable sur ses adversaires.

Les statistiques illustrent sa domination totale. Baleba a remporté 90 % de ses duels (9/10) et récupéré des ballons précieux (2 interceptions). Mais son impact a largement dépassé les chiffres ; il a été à l’origine des deux buts camerounais :

Le premier but (34e) : C’est sa frappe puissante, en retour de corner, qui a semé la panique dans la surface. Dévié sur Danny Namaso, le ballon a permis à Junior Tchamadeu de surgir pour tromper le gardien Ronwen Williams.

Le deuxième but (47e) : Dès le retour des vestiaires, Baleba a débloqué la défense sud-africaine avec une passe “lumineuse” à l’aveugle. Cette vision du jeu a lancé Nagida sur l’aile, qui a offert un centre parfait pour la tête du jeune Christian Kofane (19 ans).

Un match à deux visages

Malgré le score final, la rencontre n’a pas été une promenade de santé. Le début de match a clairement tourné à l’avantage des Bafana Bafana, qui ont assiégé le camp camerounais.

Des erreurs défensives et un carton jaune d’entrée pour Tolo ont installé la fébrilité. Lyle Foster et Oswin Appolis ont multiplié les assauts, et les Lions Indomptables ont eu la chance de voir un but sud-africain refusé pour hors-jeu à la 14e minute. Pour ne rien arranger, le Cameroun a perdu Yongwa sur blessure très tôt dans la partie.

Mais fidèles à leur surnom, les Lions se sont réveillés. Portés par un stade Al Barid acquis à leur cause, ils ont mis en place ce jeu de transition rapide qui fait leur force depuis le début du tournoi.

Frayeur et fin de match sous tension

Alors que le match touchait à sa fin, le cœur des supporters camerounais s’est arrêté lorsque Baleba est resté au sol après un tacle. La révélation du milieu de terrain a serré les dents pour continuer, mais a finalement dû céder sa place à la 84e minute.

Presque immédiatement après sa sortie, l’Afrique du Sud a réduit l’écart par Makgopa, offrant une fin de match sous haute tension. Heureusement, la défense camerounaise et le gardien Epassy — auteur d’arrêts décisifs face à Kabini et Mokoena — ont tenu bon jusqu’au bout.

La suite : Un duel de Lions

Le Cameroun continue de déjouer les pronostics. Malgré une préparation qualifiée de “chaotique”, les hommes de David Pagou étonnent et avancent match après match.

Ils rejoignent maintenant le pays hôte, le Maroc, pour un quart de finale explosif. Ce sera un duel de Lions — les Indomptables contre ceux de l’Atlas. Mais avec un Carlos Baleba dans une telle forme, le Cameroun a toutes les raisons de croire que son aventure est loin d’être terminée.