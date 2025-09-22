Le Consulat du Cameroun à Dubaï dément les rumeurs de suspension des visas par les Émirats arabes unis

CamerounOnline.ORG | Dubaï, Émirats arabes unis – 19 septembre 2025. Le Consulat général de la République du Cameroun à Dubaï a catégoriquement démenti les rumeurs largement diffusées sur les réseaux sociaux selon lesquelles les Émirats arabes unis (EAU) auraient suspendu la délivrance des visas touristiques et de travail aux ressortissants camerounais.

Ces spéculations, relayées avec insistance ces derniers jours, laissaient entendre que les autorités émiraties avaient décidé d’imposer des restrictions de voyage à plusieurs pays, dont le Cameroun. Le Consulat a qualifié ces affirmations de « totalement infondées » et de « fausses informations ».

« Le Consul général tient à rassurer le public que de telles informations sont dépourvues de tout fondement et devraient par conséquent être considérées comme fausses, ou mieux encore comme des “fake news”, car elles ne sont pas reconnues par les autorités compétentes émiraties », précise le communiqué officiel.

Des rumeurs amplifiées par les réseaux sociaux

Les fausses informations relatives à des interdictions de visas circulent régulièrement sur Internet, ciblant souvent des pays africains ou asiatiques. Ces rumeurs trouvent un terrain fertile auprès des communautés pour lesquelles les opportunités de voyage ou d’emploi à l’étranger représentent un enjeu majeur.

Dans ce cas précis, de nombreux Camerounais, aussi bien au pays que dans la diaspora, ont exprimé leur inquiétude après la propagation de messages affirmant que les EAU n’accordaient plus de visas à leurs ressortissants. Le Consulat de Dubaï a réagi rapidement afin de dissiper la confusion et de rassurer l’opinion publique.

Un appel à la vigilance

Au-delà du démenti, le Consulat a invité la communauté camerounaise à faire preuve de prudence face aux informations partagées en ligne.

« Le Consul général voudrait enfin en appeler à la vigilance de tous face aux propagateurs de fausses informations de nature à semer la confusion », a ajouté le communiqué.

Les autorités consulaires rappellent par ailleurs que toute information officielle concernant les visas et les conditions de voyage est disponible auprès de leurs services et doit être vérifiée auprès de sources fiables.

Des relations bilatérales stables

Les Émirats arabes unis, et en particulier Dubaï, constituent une destination privilégiée pour les Camerounais en quête d’opportunités professionnelles, commerciales ou touristiques. Des milliers de ressortissants camerounais y vivent et y travaillent, principalement dans l’hôtellerie, le commerce, la construction et les services.

Les relations diplomatiques entre Yaoundé et Abou Dhabi demeurent solides, marquées par une coopération dans les domaines du commerce, de l’éducation et des échanges culturels. La mise au point du Consulat s’inscrit donc dans la volonté de préserver la confiance et la sérénité dans les relations entre les deux pays.

Lutter contre la désinformation

L’incident met en lumière les défis que pose la désinformation à l’ère numérique. Les rumeurs liées aux restrictions de voyage peuvent avoir des conséquences immédiates, allant de l’annulation de projets à la création d’un climat d’incertitude et de panique.

En dénonçant ces affirmations comme étant des « fake news », le Consulat du Cameroun à Dubaï réaffirme son engagement pour une communication claire et transparente, en parfaite coordination avec les autorités émiraties.

Conclusion

Pour les ressortissants camerounais désireux de voyager ou de travailler aux Émirats arabes unis, le message est sans équivoque : la procédure de visa reste inchangée, et les rumeurs diffusées en ligne doivent être ignorées.

Ce rappel constitue à la fois un appel au calme et une mise en garde : à l’ère de la désinformation virale, la vigilance et la consultation des canaux officiels demeurent essentielles.