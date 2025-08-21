Les Lions indomptables rugissent et écartent l’Égypte

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Le Cameroun a affiché faim, précision et ambition en surclassant l’Égypte 95-68 en quarts de finale de l’AfroBasket 2025 à Luanda.

Invaincus en phase de groupes, les Pharaons ont rapidement cédé face à l’intensité camerounaise. Un run de 11-0 dès le premier quart-temps a donné le ton. Le capitaine Fabien Ateba a mené la charge avec 26 points (dont 5 tirs primés réussis sur 9), propulsant les Lions indomptables vers leur première demi-finale depuis 2009. De retour de blessure, Jeremiah Hill a ajouté 20 points, tandis que Brice Bidias a contribué 12 unités en sortie de banc.

Solide défensivement, le Cameroun a terminé le premier quart-temps sans commettre de faute, tout en transformant les pertes de balle égyptiennes en 18 points. Leur domination sur les rebonds offensifs (19 points en seconde chance) et sur jeu rapide (13 points) a assuré une victoire éclatante.

Côté égyptien, Anas Mahmoud a signé 14 points mais a reconnu la supériorité adverse : « Ils ont mieux exécuté que nous dans tous les secteurs. Nous n’étions pas assez organisés. »

De leur côté, les Camerounais visent haut. « Atteindre les demi-finales pour la première fois depuis 2009 est énorme pour nous. Nous allons jusqu’au bout », a déclaré l’ailier fort Jordan Bayehe.

Les Lions avancent, et le rêve de soulever le trophée se rapproche.