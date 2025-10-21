Présidentielle au Cameroun : Paul Biya déclaré vainqueur, Issa Tchiroma Bakary conteste les résultats

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Yaoundé, 21 octobre 2025 — Huit jours après la présidentielle camerounaise, la Commission nationale de recensement des votes a annoncé les résultats provisoires, indiquant que le président sortant Paul Biya aurait remporté l’élection avec entre 53 et 54 % des suffrages, selon un rapport du site Jeune Afrique.

Le chef de l’État, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), serait arrivé en tête à l’issue de trois jours de travaux de compilation. Ces chiffres le placeraient devant son principal adversaire, Issa Tchiroma Bakary, qui rejette fermement ces résultats.

Le candidat de l’opposition affirme disposer de son propre décompte, selon lequel il aurait obtenu environ 60 % des voix. Il qualifie les chiffres officiels d’« inexacts » et appelle à une transparence accrue dans le processus de dépouillement.

Cette annonce a suscité des tensions politiques à Yaoundé et dans plusieurs grandes villes, alors que les partisans des deux camps attendent de nouvelles clarifications. Le Conseil constitutionnel devrait se prononcer dans les prochains jours pour confirmer ou infirmer ces résultats.

Si la victoire de Paul Biya est validée, elle prolongerait encore le long règne du président camerounais, déjà l’un des dirigeants les plus anciens du continent. Mais face au refus de l’opposition de reconnaître ces chiffres, le Cameroun pourrait entrer dans une période d’incertitude politique accrue.