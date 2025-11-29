Raz-de-marée pour Samuel Eto’o : réélu avec 97% des voix

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Samuel Eto’o continuera de présider aux destinées du football camerounais. L’ancien capitaine des Lions Indomptables a été officiellement réélu à la tête de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) pour un nouveau mandat de quatre ans.

Le verdict est tombé ce samedi 29 novembre 2025, lors de l’Assemblée Générale élective organisée au Centre d’excellence de la CAF à Mbankomo, près de Yaoundé.

Un vote sans appel

Seul candidat à sa propre succession, Samuel Eto’o a bénéficié d’un soutien massif et quasi unanime de la part des délégués. Sous la supervision d’observateurs internationaux, le scrutin a confirmé la mainmise de l’ancien buteur sur l’instance fédérale :

Votants : 87 délégués

Voix pour Samuel Eto’o : 85

Bulletins nuls : 2

Score final : 97,70 %

Ce résultat sans équivoque légitime sa position en interne, démontrant que malgré les critiques extérieures, sa base électorale lui reste fidèle.

Tourner la page des turbulences

Si cette réélection s’est faite dans le calme, elle fait suite à un premier mandat marqué par de nombreuses zones de turbulences. Les quatre dernières années ont vu la FECAFOOT secouée par des polémiques récurrentes : tensions ouvertes avec le ministère des Sports, conflits avec certains clubs, procédures disciplinaires internationales et débats sur l’éthique sportive.

Les défis du nouveau quadriennat

Avec cette victoire écrasante, Samuel Eto’o ouvre une nouvelle ère. L’objectif affiché pour ce second mandat est clair : apaiser le climat et restaurer l’harmonie au sein du football camerounais.

Il lui incombe désormais de transformer ses promesses en actes, de renforcer la crédibilité institutionnelle de la fédération et, surtout, de concentrer les efforts sur la préparation des sélections nationales pour les grandes échéances sportives à venir.