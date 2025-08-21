Un suspect camerounais de fraude arrêté de nouveau à Nairobi

CamerounOnline.ORG | Selon le média kényan The Star, un ressortissant camerounais accusé de fraude a été de nouveau arrêté à l’aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA) alors qu’il tentait prétendument de fuir le pays.

Joseph De Dieu Malachie Krodogo, libéré sous caution en décembre 2024 à condition de remettre son passeport, a été intercepté le 19 août 2025 alors qu’il embarquait pour Manille avec un nouveau document de voyage.

Le tribunal de Milimani a annulé sa libération sous caution, estimant qu’il avait violé les conditions fixées et représentait un risque de fuite. Le prévenu a affirmé qu’il voyageait pour un traitement médical, mais l’accusation a souligné qu’il n’avait pas demandé l’autorisation préalable.

Krodogo est poursuivi avec deux complices, Ibrahim Wasso et Alhaji Adebyo, pour avoir escroqué un homme d’affaires de Nairobi de 25 millions de shillings kényans (environ 190 000 USD) dans une fausse transaction d’or. Leur procès est prévu le 20 août 2025.