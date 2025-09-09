André Onana : une revalorisation salariale remarquable dans son prêt à Trabzonspor

CamerounOnline.ORG | Selon un récent article de The Athletic, André Onana devrait toucher presque le double de son salaire en rejoignant Trabzonspor en prêt depuis Manchester United. Le club turc va prendre intégralement en charge son salaire actuel, et grâce aux bonus supplémentaires, le montant global pourrait surpasser largement ce qu’il gagnait à Manchester United.

Contexte du transfert

Après un début de saison difficile, Onana a vu sa place compromise à Old Trafford, notamment à cause de l’arrivée de Senne Lammens et la préférence donnée à Altay Bay?nd?r. Ce prêt à Trabzonspor vient compenser cette remise en question sportive par un avantage financier substantiel.

Pourquoi une telle hausse est plausible

Couverture du salaire par Trabzonspor : le club turc prend en charge l’intégralité du salaire qu’Onana touchait à Manchester United.

Bonus et prime à la signature : ces incitations financières peuvent considérablement augmenter le package total, rendant l’opération “très avantageuse” pour le gardien.

Environnement fiscal favorable : en Turquie, un taux d’imposition forfaitaire de 20 % peut rendre cette proposition encore plus attractive comparé aux conditions fiscales au Royaume-Uni.

Impact pour Onana

Cette revalorisation salariale intervient à un moment charnière de sa carrière : un prêt qui lui offre à la fois une occasion de relancer sa trajectoire sportive et de maximiser ses revenus — notamment pour soutenir ses engagements personnels, en particulier via sa fondation.