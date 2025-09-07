Une nuit rougeoyante : l’éclipse lunaire totale au Cameroun – 7 septembre 2025

CamerounOnline.ORG | Le dimanche 7 septembre 2025, le Cameroun assistera à un spectacle céleste exceptionnel : une éclipse lunaire totale, aussi appelée « Lune de sang ». Ce phénomène rare promet une soirée inoubliable pour tous ceux qui lèveront les yeux vers le ciel.

Pour les observateurs à Yaoundé et dans tout le pays, l’éclipse se déroulera ainsi (heures en temps d’Afrique de l’Ouest, WAT) :

18h12 : début de l’éclipse pénombrale, lorsque la Lune entre dans l’ombre extérieure de la Terre.

18h30 : début de la phase totale, la Lune est plongée entièrement dans l’ombre terrestre.

19h11 : maximum de l’éclipse, moment où la Lune est la plus profondément immergée dans l’ombre.

19h52 : fin de la totalité, la Lune commence à sortir de l’ombre.

21h55 : fin complète de l’éclipse.

Pendant la phase totale, la Lune prendra une teinte rougeâtre spectaculaire, résultat de la diffusion de la lumière du Soleil par l’atmosphère terrestre. La totalité durera environ 82 minutes, faisant de cet événement l’une des éclipses les plus longues de la décennie.

Pourquoi c’est important

Cette éclipse appartient au cycle astronomique de la Saros 128, qui se répète tous les 18 ans environ. Elle coïncide aussi avec la “Lune du maïs”, traditionnellement liée aux récoltes de fin d’été, ajoutant une dimension culturelle et symbolique à ce phénomène scientifique.

Conseils pour l’observation