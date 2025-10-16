B2B’s Automobile : une nouvelle dynamique dans le paysage de la mobilité camerounaise

CameroonOnline.ORG | Douala, Cameroun – 2025. Une nouvelle entreprise camerounaise fait son entrée sur la scène automobile nationale avec une ambition claire : redéfinir les standards de la mobilité en Afrique. Fondée en 2025, B2B’s Automobile se positionne comme un acteur local à vision continentale, combinant expertise, innovation et ancrage territorial.

Une initiative locale dans un marché en mutation

Le marché automobile camerounais, estimé à plus de 4 000 véhicules neufs vendus chaque année, demeure dominé par de grands groupes internationaux tels que CFAO (CAMI) et Tractafric Motors. Toutefois, la demande croissante pour des véhicules fiables, accessibles et adaptés aux réalités locales ouvre la voie à de nouveaux acteurs. C’est dans ce contexte que B2B’s Automobile déploie une stratégie de différenciation fondée sur la proximité, la qualité du service et un rapport qualité-prix compétitif.

Un modèle 4S pour un service intégré

L’entreprise introduit un modèle de fonctionnement articulé autour du concept 4S : Sales, Service, Spare Parts et Survey, intégrant la vente, la maintenance, la disponibilité des pièces détachées et le suivi client. Ce dispositif vise à garantir une expérience complète et cohérente, depuis l’acquisition jusqu’à l’entretien des véhicules.

B2B’s Automobile prévoit un développement progressif incluant, à terme, la mise en place d’une unité d’assemblage locale afin de renforcer l’industrie automobile camerounaise.

Des partenariats solides et un portefeuille de marques diversifié

Le catalogue 2025 présente des marques stratégiques reconnues pour leur équilibre entre performance et fiabilité.

BAIC , la marque premium sino-allemande, combine le savoir-faire de Mercedes-Benz , la robustesse 4×4 héritée de Jeep et la technologie de Hyundai .

RELY et KARRY, divisions de Chery Commercial Vehicle, apportent une offre complémentaire sur le segment des utilitaires et des pick-up, destinés aux professionnels et particuliers recherchant durabilité et accessibilité.

Chaque modèle bénéficie d’une garantie de cinq ans ou 100 000 km, renforçant l’engagement qualité du distributeur.

Une ambition industrielle et sociale affirmée

Au-delà de la distribution automobile, B2B’s Automobile se veut un vecteur de développement économique local. Le projet inclut la formation et l’emploi des jeunes talents camerounais, la création d’un écosystème durable de mobilité et des partenariats bancaires et institutionnels pour favoriser l’accès au financement automobile.

Le promoteur, Sabin Betebe, résume cette vision :

« Nous voulons prouver qu’un projet né au Cameroun peut s’imposer par la qualité, la rigueur et l’ambition. Notre mission est de démocratiser la mobilité tout en valorisant les talents locaux. »

Perspectives d’expansion régionale

L’entreprise prévoit une extension progressive de ses activités :

développement de la location courte durée (LCD) pour répondre aux besoins de mobilité temporaire, notamment de la diaspora ;

implantation à Yaoundé puis dans d’autres villes régionales ;

création d’un réseau national de garages partenaires ;

mise en place future d’une usine d’assemblage en vue de concevoir un véhicule populaire made in Cameroon.

Un positionnement tourné vers l’avenir

Avec pour devise « Local Know-How, powered for Africa », B2B’s Automobile ambitionne de faire du Cameroun un pôle d’innovation et de production automobile en Afrique subsaharienne. À travers son approche intégrée, son portefeuille diversifié et sa stratégie d’expansion, la société illustre une nouvelle génération d’entreprises africaines alliant savoir-faire local et standards internationaux.