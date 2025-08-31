Hugo Ekitike appelé pour la première fois en équipe de France

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Hugo Ekitike a été convoqué pour la première fois en équipe de France A à la suite du forfait de Rayan Cherki, victime d’une blessure à la cuisse qui l’éloignera des terrains pour plusieurs semaines. L’attaquant de Liverpool, âgé de 23 ans, profite ainsi d’une opportunité importante, après avoir réalisé un début de saison remarquable en Premier League avec trois buts inscrits lors de ses trois premières apparitions.

Longtemps resté en marge de la sélection en raison de la forte concurrence en attaque, Ekitike a poursuivi une progression régulière. Formé au Stade de Reims, il s’est révélé au plus haut niveau lors d’un passage en Allemagne, avant de rejoindre Liverpool à l’été 2025. Sa montée en puissance et sa capacité d’adaptation ont fini par convaincre Didier Deschamps.

Cette première convocation s’accompagne également d’un contexte particulier. Éligible pour représenter le Cameroun par son père, Ekitike avait parfois été évoqué comme un renfort potentiel pour les Lions Indomptables. Néanmoins, l’entraîneur camerounais Marc Brys a récemment affirmé que son équipe ne devait pas être considérée comme un choix secondaire. Avec cette sélection par les Bleus, le jeune attaquant semble désormais avoir clarifié son avenir international.

Cette convocation marque donc une étape significative dans sa carrière. Elle constitue à la fois une reconnaissance de ses performances actuelles et une occasion unique de s’affirmer au sein d’un groupe où la concurrence reste particulièrement élevée.