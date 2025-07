La justice autorise l’administration Trump à mettre fin à la protection contre l’expulsion des Camerounais

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Une cour fédérale américaine a autorisé l’administration Trump à mettre fin au Statut de Protection Temporaire (TPS) accordé à plus de 5 000 Camerounais vivant aux États-Unis. Cette décision signifie que, sauf s’ils obtiennent une autre forme de statut légal, la majorité de ces ressortissants risquent désormais l’expulsion.

Le TPS, qui permet aux ressortissants de pays touchés par des conflits ou des catastrophes de vivre et de travailler temporairement aux États-Unis, expirera pour les Camerounais le 4 août. Selon les estimations gouvernementales, environ 5 200 Camerounais bénéficient actuellement de ce statut, mais seuls quelque 200 d’entre eux disposent déjà d’une carte verte et ne seront donc pas concernés.

L’administration Trump soutient que la situation sécuritaire au Cameroun s’est suffisamment améliorée pour justifier la fin du programme. Elle affirme que les conflits armés, notamment ceux liés aux séparatistes anglophones et au groupe terroriste Boko Haram, sont « contenus dans des régions limitées ». Les opposants à cette décision, dont le groupe d’activistes CASA, contestent ces affirmations, soulignant que les violences et les déplacements de population se poursuivent, et que le retour forcé mettrait de nombreuses vies en danger.

CASA, qui a déposé une plainte contre la décision, dénonce non seulement des conditions dangereuses au Cameroun, mais aussi des motivations discriminatoires derrière la politique américaine. L’organisation affirme que cette décision s’inscrit dans un effort plus large visant à réduire l’immigration en provenance de pays majoritairement non blancs.

La cour d’appel du 4? circuit a reconnu que CASA présentait une affaire crédible, mais a jugé qu’il n’existait pas suffisamment de preuves pour suspendre immédiatement la décision du gouvernement. Le dossier retourne désormais devant une juridiction inférieure pour examen accéléré.

Cette décision fait partie d’une série de mesures visant à restreindre le TPS pour des dizaines de milliers de personnes originaires d’autres pays, dont Haïti, le Venezuela, le Nicaragua et le Honduras.