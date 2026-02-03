Le FC Rabotnicki officialise l’arrivée de Fabrice Ondoa

SKOPJE, Macédoine du NordCamerounOnline.ORG | Le FC Rabotnicki a annoncé la signature du gardien de but international camerounais Fabrice Ondoa. Le joueur de 30 ans rejoint le club en tant qu’agent libre pour évoluer en première division macédonienne.

Parcours professionnel

Ondoa apporte une solide expérience internationale et européenne à l’effectif. Formé au sein de la Masia du FC Barcelone, il est notamment passé par :

  • Sevilla Atletico (Espagne)

  • KV Oostende (Belgique)

  • RFS (Lettonie)

Sur la scène internationale, Fabrice Ondoa est un cadre de l’équipe nationale du Cameroun, avec laquelle il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2017.

Détails du transfert

Le gardien arrive à Skopje après avoir été libre de tout contrat depuis son départ du club letton RFS l’été dernier.

Il intégrera désormais l’effectif au Toše Proeski Arena pour la suite de la saison. Ce recrutement permet au FK Rabotnicki de renforcer son secteur défensif avec un profil d’expérience avant les prochaines échéances du championnat.

