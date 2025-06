Super Falcons : un seul match amical contre le Cameroun en raison de l’arrivée tardive des Lionnes

Les Super Falcons du Nigéria ne disputeront finalement qu’un seul match amical contre les Lionnes Indomptables du Cameroun. La raison ? L’arrivée tardive de la délégation camerounaise, qui n’a pas pu honorer le premier rendez-vous prévu.

Deux rencontres étaient initialement programmées : le 31 mai et le 3 juin. Face à l’imprévu, la Fédération nigériane a annoncé sur les réseaux sociaux qu’un unique match se tiendra désormais le 2 juin.

Cette rencontre s’inscrit dans la préparation du Nigéria pour la Coupe d’Afrique des Nations féminine (WAFCON), prévue en juillet. Le Cameroun, non qualifié pour la compétition, avait été sollicité pour ces matchs tests.

? MATCH POSTPONED?

Our Super Falcons’ friendly vs Cameroon ?? has been moved to Monday, June 2 at MKO Abiola Stadium, Abeokuta due to the Lionesses’ delayed arrival.

New date. Same energy. ???? #SoarSuperFalcons #NGACMR #MissionX pic.twitter.com/K8xbVeZ42A

— NGSuper_Falcons (@NGSuper_Falcons) May 30, 2025