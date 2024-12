Fabrice Ondoa : Le Gardien du Peuple, Entre Succès et Humilité | + vidéo

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Par CameroonOnline.ORG | Dans une récente interview pleine d’authenticité, Fabrice Ondoa, gardien emblématique des Lions Indomptables du Cameroun, a partagé des confidences rares sur sa vie personnelle, sa carrière et sa vision de l’avenir. Voici un aperçu captivant de cet échange, révélant les multiples facettes de l’homme derrière les gants.

Un homme de famille en quête d’équilibre

Fabrice commence l’interview en évoquant ses vacances avec sa famille, soulignant l’importance de ces moments pour se ressourcer. Mais une question revient souvent : pourquoi est-il encore célibataire ? Avec un sourire, il avoue être ouvert à l’idée de rencontrer une Camerounaise, tout en restant concentré sur ses objectifs professionnels.

La Fondation Samuel Eto’o, un tremplin décisif

L’un des moments forts de l’interview est son hommage à Samuel Eto’o. Découvert lors d’un tournoi organisé par la Fondation FÉSport, Fabrice explique comment ce programme l’a non seulement soutenu, mais aussi offert une opportunité unique de rejoindre la prestigieuse académie du FC Barcelone. “C’est grâce à Samuel Eto’o que je suis devenu le premier gardien africain à signer un contrat professionnel avec le Barça,” déclare-t-il avec reconnaissance.

Des souvenirs impérissables avec les Lions Indomptables

Les performances de Fabrice lors de la CAN 2017, notamment son arrêt légendaire contre Sadio Mané, restent gravées dans la mémoire des Camerounais. “Ce jour-là, j’ai dit : si je ne prends pas de but, le Cameroun se qualifiera. Nous avons joué pour notre peuple, pour nos familles et pour restaurer l’honneur de notre nation,” se remémore-t-il avec émotion.

Cependant, tout n’a pas toujours été rose. Lors de la CAN 2022, Fabrice a été écarté du onze titulaire à la dernière minute, une décision qu’il a accueillie avec dignité. “Le plus important, c’est l’équipe. Peu importe les décisions, nous devons rester unis pour représenter fièrement notre pays,” affirme-t-il.

Le rôle de mentor et la relation avec André Onana

Fabrice partage une relation spéciale avec son cousin André Onana, également gardien de but. Bien qu’ils soient en concurrence pour le poste de titulaire en équipe nationale, Fabrice voit cela comme une opportunité de renforcer les Lions. “Nous avons toujours rêvé, André et moi, de servir le Cameroun ensemble. Je veux qu’il vive la joie que j’ai ressentie en 2017, car au final, c’est le Cameroun qui gagne,” confie-t-il.

L’impact de Samuel Eto’o en tant que président de la FECAFOOT

L’arrivée de Samuel Eto’o à la tête de la Fédération Camerounaise de Football a apporté des changements significatifs. Fabrice mentionne l’amélioration des conditions pour les joueurs, notamment l’élimination des problèmes récurrents liés aux primes et une meilleure gestion logistique. “Aujourd’hui, les joueurs voyagent dans des conditions sécurisées et dorment dans des chambres individuelles. C’est une avancée majeure,” explique-t-il.

Un regard tourné vers l’avenir

Malgré les défis, Fabrice reste optimiste. À 29 ans, il se voit jouer encore dix ans au plus haut niveau. “Je suis dans un club qui me permet d’équilibrer compétitions locales et internationales. Je suis prêt à continuer à représenter mon pays si on fait appel à moi,” assure-t-il.

Fabrice conclut en insistant sur l’importance de l’équipe nationale : “Nous sommes tous de passage. Ce qui reste, c’est l’équipe et ce qu’elle représente pour notre nation.”

Un modèle d’inspiration Fabrice Ondoa incarne la résilience, la discipline et le dévouement. Son parcours est un rappel que, même face à l’adversité, le travail acharné et l’amour pour son pays peuvent mener à de grandes réalisations. En tant que “gardien du peuple”, il continue de gagner le cœur des Camerounais, tant sur le terrain qu’en dehors.