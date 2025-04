Un pas vers la modernité : Yaoundé inaugure de nouvelles toilettes publiques pour faire face à la crise sanitaire

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | L’un des problèmes les plus pressants dans la capitale camerounaise, Yaoundé, reste la pénurie alarmante de toilettes publiques. Ce manque a eu des conséquences considérables, contraignant les habitants à recourir à des solutions non hygiéniques comme la défécation ou la miction en plein air — autour des mares d’eau, contre les murs des maisons, à proximité des commissariats ou encore dans les caniveaux.

Cette situation soulève non seulement des préoccupations majeures en matière de santé publique, mais nuit également à l’image de la ville et freine son développement urbain. Depuis des décennies, l’absence d’installations sanitaires accessibles pousse de nombreux citoyens à des pratiques de fortune, tandis que les avertissements rudimentaires du type « Interdit d’uriner ici » peints sur les murs se révèlent largement inefficaces.

Il devient donc urgent de remédier à ce problème — non seulement à Yaoundé, mais aussi dans toutes les villes du Cameroun. La solution doit dépasser les méthodes archaïques pour adopter des infrastructures modernes et durables.

Dans une démarche encourageante, la ville de Yaoundé a franchi une étape importante dans ce sens. Le 11 avril, de nouvelles toilettes publiques, qualifiées d’« ultra modernes » par la communauté urbaine, ont été officiellement mises en service. L’inauguration s’est déroulée dans une ambiance festive, en présence du maire de Yaoundé, Luc Messi Atangana, accompagné du préfet du Mfoundi.

Ces nouvelles installations représentent bien plus que de simples bâtiments ; elles symbolisent une avancée vers la modernisation, la dignité, et un environnement urbain plus propre. Elles offrent une solution concrète à un problème ancien et témoignent de l’engagement de la ville à améliorer la santé publique et les conditions sanitaires.

Alors que ces nouvelles toilettes commencent à être utilisées par les habitants de Yaoundé, l’espoir est permis de voir ce type d’initiative s’étendre à d’autres villes du Cameroun. Mettre fin aux pratiques informelles et insalubres est essentiel pour le bien-être des populations et pour le développement durable des centres urbains du pays.