Les États-Unis réduisent la validité des visas pour le Cameroun : ce que les voyageurs doivent savoir

CamerounOnline.ORG | Les États-Unis ont annoncé des changements importants dans leur politique de visas non-immigrants pour le Cameroun, réduisant la durée de validité et limitant le nombre d’entrées pour la majorité des voyageurs.

Selon le Département d’État américain, presque tous les visas non diplomatiques délivrés aux citoyens camerounais seront désormais à entrée unique et valables seulement trois mois. Cela marque un net changement par rapport aux conditions précédentes, qui permettaient souvent des entrées multiples pendant deux ans ou plus.

Le gouvernement américain affirme que cette décision s’inscrit dans une réorganisation mondiale de la réciprocité, visant à aligner les conditions de visas sur le traitement réservé aux citoyens américains lorsqu’ils se rendent dans d’autres pays.

Pour le Cameroun, cela signifie que les voyageurs devront faire face à des conditions plus strictes pour organiser des visites familiales, des échanges éducatifs ou des voyages d’affaires aux États-Unis.

Le Département d’État a souligné que les politiques de visas restent « soumises à un examen permanent », en fonction des facteurs diplomatiques, sécuritaires et migratoires. Il indique travailler avec le Cameroun pour renforcer la délivrance de documents de voyage sécurisés, gérer les dépassements de séjour et partager des informations de sécurité lorsque cela est nécessaire.

Si certains considèrent cela comme une pratique diplomatique équitable, d’autres craignent que cela n’affecte les liens essentiels entre les Camerounais et leurs familles, universités ou communautés aux États-Unis.

Le Cameroun rejoint ainsi l’Éthiopie et le Nigeria, qui font face aux mêmes restrictions de visas. Cette décision s’inscrit dans un contexte plus large d’efforts des États-Unis pour renforcer le contrôle migratoire et garantir le respect des normes internationales.

Pour l’instant, les voyageurs camerounais sont invités à bien planifier leurs déplacements et à respecter pleinement les règles de visa afin d’éviter toute sanction ou interdiction à l’avenir.