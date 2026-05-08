Le Cameroun souhaite approfondir sa coopération commerciale et économique avec la Chine

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CamerounOnline.ORG | Le Cameroun souhaite renforcer son partenariat économique de longue date avec la Chine, selon une récente interview accordée par le ministre camerounais de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, à l’agence de presse Xinhua. L’interview, publiée par Xinhua le 8 mai 2026, met en avant la manière dont le Cameroun considère la Chine comme un partenaire stratégique fiable dans les domaines du commerce, des infrastructures, du financement et du développement économique plus large.

Le moment choisi pour cette interview est significatif. L’année 2026 marque le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre le Cameroun et la Chine. Le ministre Ousmane Mey a décrit cette relation comme étant construite depuis plus d’un demi-siècle, fondée sur l’amitié, des valeurs partagées et une coopération à long terme. Il a souligné que la Chine est devenue le principal partenaire bilatéral du Cameroun, aussi bien dans le domaine commercial que financier.

Les infrastructures constituent l’un des principaux axes de ce partenariat. Selon le ministre, la coopération chinoise a contribué au développement de ports, de routes, de systèmes énergétiques, d’installations sportives et de réseaux d’approvisionnement en eau potable au Cameroun. Un exemple majeur qu’il a mis en avant est le port en eau profonde de Kribi, que le Cameroun considère comme une plateforme logistique non seulement pour le pays, mais aussi pour l’ensemble de la sous-région de l’Afrique centrale.

Le ministre a également exprimé son intérêt pour un élargissement de la coopération grâce à une participation plus importante du secteur privé. Il a évoqué les partenariats public-privé ainsi que l’implication des petites et moyennes entreprises comme des moyens importants d’approfondir le développement des infrastructures, tout en favorisant le transfert de compétences et la croissance économique locale.

Un autre sujet important abordé est la politique de droits de douane nuls mise en place par la Chine, entrée en vigueur le 1er mai 2026 pour 53 pays africains entretenant des relations diplomatiques avec Pékin. Ousmane Mey a qualifié cette politique de « décision historique », estimant qu’elle pourrait améliorer la compétitivité des produits camerounais sur le marché chinois. Il a notamment mentionné les opportunités offertes aux agriculteurs et producteurs camerounais dans des secteurs tels que le cacao, le café, le coton et d’autres produits agricoles.

Au-delà des droits de douane, le ministre a souligné l’importance de plateformes commerciales telles que l’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique, la Foire de Canton et l’Exposition internationale d’importation de Chine. Ces événements représentent, selon lui, des canaux importants permettant au Cameroun de promouvoir ses produits, d’attirer des investissements et de renforcer ses liens économiques avec les partenaires publics et privés chinois.

L’interview a également replacé les relations entre le Cameroun et la Chine dans un contexte mondial plus large. Ousmane Mey a décrit la Chine comme un partenaire stratégique important pour les pays africains, notamment à une période où les marchés mondiaux font face à la volatilité et à une montée du protectionnisme. Il a affirmé que la Chine et les pays du Sud global peuvent contribuer à défendre des règles commerciales mondiales plus équitables et un multilatéralisme plus inclusif.

Dans l’ensemble, cette interview présente les relations entre le Cameroun et la Chine comme allant au-delà d’un partenariat diplomatique traditionnel. Elle reflète l’espoir du Cameroun d’utiliser la coopération chinoise pour soutenir les infrastructures, l’industrialisation, les exportations agricoles, le développement du secteur privé et, plus largement, la modernisation économique. Alors que les deux pays célèbrent 55 ans de relations diplomatiques, le message venu de Yaoundé est clair : le Cameroun souhaite s’appuyer sur les bases déjà établies et progresser vers une coopération commerciale et économique encore plus forte avec la Chine.