Cameroun : Au moins 8 morts dans l’explosion d’un camion-citerne près de Tiko

CamerounOnline.ORG | Un grave accident de la route a viré au drame ce vendredi sur l’axe reliant Limbé à Douala, au Cameroun. L’explosion d’un camion-citerne, survenue près du pont de Likomba dans la localité de Tiko, a fait au moins huit morts et causé des dégâts matériels considérables, plongeant la région dans la stupeur.

Selon les autorités locales, la tragédie a débuté lorsque le poids lourd, qui transportait plus de 36 000 litres de carburant, a subi une défaillance de son système de freinage en descendant la colline de Mutengene. Le véhicule a alors entamé une course folle et incontrôlée qui s’est achevée brutalement près du pont de Likomba. Le choc a provoqué une violente déflagration, propageant un incendie intense sur un large périmètre et forçant les riverains à fuir pour sauver leur vie.

Le bilan humain provisoire est lourd. Les équipes de secours ont transporté huit corps à l’hôpital de district, dont des femmes et au moins un enfant. La violence du feu a rendu l’identification difficile, plusieurs victimes ayant été brûlées au point d’être méconnaissables. Par ailleurs, des militaires présents lors de l’intervention ont été traités sur place pour des blessures légères. Le feu a également ravagé les alentours, engloutissant une dizaine d’habitations et plusieurs véhicules stationnés à proximité.

Face à l’ampleur du sinistre, la ville de Douala a dépêché une équipe de pompiers en renfort pour maîtriser les flammes. La circulation sur la route nationale a été interrompue toute la journée, nécessitant la mise en place d’une déviation pour désengorger le trafic.

Alors que la fumée commence à se dissiper, les habitants de Likomba font face à une nouvelle inquiétude : le ruissellement du carburant a contaminé un cours d’eau voisin, faisant craindre aux autorités l’imminence d’une crise sanitaire et environnementale.