Une nouvelle ère pour le Cameroun ? Le Pape Léon XVI brise le silence à Yaoundé

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Yaoundé, le 15 avril 2026 CamerounOnline.ORG | — La « ville aux sept collines » n’avait pas connu une telle effervescence depuis des années. Dès l’instant où l’avion papal a touché le tarmac de l’aéroport international de Nsimalen, il était clair qu’il s’agissait de bien plus qu’une simple visite d’État. C’était un moment de profonde remise en question spirituelle et sociale pour le Cameroun.

Accueilli par les membres du gouvernement sous le rythme des tambours traditionnels et les acclamations de milliers de fidèles, le Pape Léon XVI a marqué les esprits lors de son trajet vers le Palais de l’Unité. Brisant le protocole, le Saint-Père a tendu la main vers la foule pour toucher celles des fidèles — une image forte du « serviteur des serviteurs de Dieu » se connectant avec ceux qui se sentent souvent les plus oubliés.

Briser les « chaînes de la corruption »

Si l’accueil fut festif, le message du Pape aux autorités a été d’une franchise absolue. Devant le corps diplomatique et les dirigeants nationaux, Léon XVI n’a pas mâché ses mots. Il a appelé à un « saut courageux » pour briser ce qu’il a nommé les « chaînes de la corruption ».

« Pour que règnent la paix et la justice, il faut briser les chaînes de la corruption qui défigurent l’autorité et lui ôtent sa crédibilité », a déclaré le Pape. « Les cœurs doivent se libérer d’une soif idolâtre du profit. »

Il a rappelé aux détenteurs du pouvoir que le véritable leadership est un service et non une domination. Dans un pays où les ressources semblent parfois réservées à une petite élite, son appel à la transparence dans la gestion de la fortune publique et des ressources minières a trouvé un écho profond chez chaque Camerounais luttant pour joindre les deux bouts.

La force de la jeunesse et de la société civile

Le regard du Saint-Père s’est résolument tourné vers l’avenir. Il s’est adressé directement à la jeunesse camerounaise, reconnaissant la frustration qui pousse à l’émigration et à l’agitation sociale. Selon lui, investir dans l’éducation et l’entrepreneuriat des jeunes est le seul moyen de freiner la « fuite des cerveaux » et de garder les talents au pays.

Il a également rendu un hommage particulier aux femmes camerounaises, les qualifiant d’« infatigables artisanes de paix » et insistant pour que leur voix soit pleinement reconnue dans les processus de décision. Pour le Pape, la société civile — syndicats, ONG et chefs traditionnels — constitue la « force vitale » capable de tisser la trame d’une paix durable.

Un message de paix

Pour les populations touchées par les tensions régionales, le Pape a parlé avec empathie des conflits en cours. Il a décrit la paix comme quelque chose qui « ne se décrète pas », mais qui doit être « embrassée et vécue ».

Sa présence est perçue par beaucoup comme une « lumière entrant dans une pièce sombre ». Avec l’accalmie temporaire des hostilités signalée en l’honneur de sa visite, une lueur d’espoir renaît : celle de voir cette intervention spirituelle réussir là où la politique a souvent piétiné.

La suite du programme

Le Saint-Père poursuit son voyage avec une série d’événements majeurs :

La visite à Bamenda : Un geste historique vers les régions touchées par le conflit.

La messe de Douala : Un grand rassemblement au Stade Japoma, où sont attendues des centaines de milliers de personnes.

Échanges académiques : Un discours à l’Université Catholique d’Afrique Centrale pour s’adresser aux intellectuels de la nation.

Comme l’a résumé un spectateur à Yaoundé : « Nous ne demandons pas de miracles, nous demandons de la justice. » Reste à savoir si les autorités feront ce « saut courageux », mais pour l’instant, le Cameroun se sent écouté par le monde entier.