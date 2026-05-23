Coup de Massue Numérique au Cameroun : 700 000 Téléphones Risquent le Blocage le 25 Mai

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CamerounOnline.ORG | Imaginez le tableau : un lundi matin, vous vous réveillez, vous saisissez votre smartphone pour consulter vos messages, et vous découvrez que votre appareil est totalement banni du réseau. Plus de signal, plus de connexion internet, plus aucun service cellulaire.

C’est la réalité qui guette environ 700 000 utilisateurs de téléphones portables et de tablettes au Cameroun.

Fongod Edwin Nuvaga, le Directeur Général des Douanes, a adressé une ultime directive aux géants des télécoms du pays (Camtel, MTN Cameroon et Orange Cameroon). L’ordre est aussi simple que radical : déconnecter et suspendre tous les terminaux numériques non dédouanés d’ici le lundi 25 mai 2026.

Voici ce qui se passe en coulisses, pourquoi le gouvernement passe à l’offensive, et ce que doivent faire les consommateurs concernés pour éviter le black-out.

Déplacer la Frontière dans la Salle des Serveurs

Depuis des années, le Cameroun fait face à un immense « marché gris » d’appareils électroniques. On estime que 4 millions de téléphones entrent chaque année sur le territoire, alors que les recettes douanières liées à l’électronique s’étaient effondrées, passant de 12 milliards de FCFA au début des années 2000 à un maigre 100 million de FCFA par mois plus récemment. Les smartphones haut de gamme traversaient régulièrement les frontières en contrebande ou arrivaient dans les valises de voyageurs et de commerçants informels, contournant totalement les contrôles douaniers.

Une tentative de régularisation en 2020 — qui prévoyait de prélever les taxes directement sur le crédit de communication des consommateurs — avait suscité un tollé général et avait dû être abandonnée.

Cette fois, l’État change de tactique. Au lieu de traquer les contrebandiers aux frontières physiques ou dans les terminaux des aéroports, le poste de contrôle numérique s’est invité directement dans les serveurs des opérateurs de téléphonie.

Grâce à la nouvelle plateforme CAMCIS (Cameroon Customs Information System), la vérification repose sur le numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity), l’identifiant unique à 15 chiffres de chaque appareil :

Le protocole de connexion : Dès qu’une nouvelle carte SIM est insérée dans un téléphone importé, celui-ci tente de se connecter à une antenne relais locale. Le réseau télécom interroge instantanément la base de données des douanes. Si l’IMEI ne figure pas dans le registre des appareils dédouanés, il est automatiquement signalé pour restriction.

En vertu de l’article 7 de cette décision conjointe, les opérateurs télécoms sont désormais légalement responsables. Si un opérateur laisse un téléphone non dédouané utiliser son réseau, c’est lui qui devra s’acquitter de la taxe manquante. Leurs propres finances étant en jeu, les opérateurs n’ont d’autre choix que d’appliquer le blocage.

L’Enjeu Financier : Un Objectif de 25 Milliards de FCFA

Ce coup de vis n’est pas une nouvelle taxe. Il s’agit plutôt d’une application automatisée de l’article 6 de la loi de finances 2023, qui impose un droit de douane de 33,3 % sur tous les terminaux numériques importés.

En automatisant le processus de recouvrement, le ministère des Finances ambitionne de récupérer 25 milliards de FCFA (environ 40 millions de dollars USD) par an pour renflouer les caisses de l’État. Si les anciens appareils (ceux déjà actifs au Cameroun avant le 1er avril 2026) et les touristes utilisant le roaming international bénéficient d’une forme d’amnistie fiscale, tous les téléphones introduits et vendus de manière informelle après cette date sont directement visés.

Le Dilemme du Consommateur : Comment Régulariser son Téléphone ?

Si votre appareil est bloqué ce lundi, la restriction sera liée au téléphone lui-même (à son code IMEI) et non à votre carte SIM. Déplacer votre carte SIM dans un autre téléphone non en règle ne résoudra pas le problème.

Pour rétablir le service, les utilisateurs doivent impérativement dédouaner manuellement leur appareil via le portail en ligne dédié (MPIE — Mobile Phone Identification and Enforcement).

La Procédure de Régularisation

1.Récupérer votre numéro IMEI:Prend 30 secondes. Composez le *#06# sur le clavier de votre téléphone pour afficher votre numéro IMEI unique à 15 chiffres. Notez-le soigneusement. 2.Accéder au Portail MPIE:Nécessite une connexion internet. Connectez-vous sur le site web officiel des douanes et saisissez le numéro IMEI de votre appareil dans le champ de vérification. 3.Recevoir l’évaluation de la taxe:Calcul automatique. Le système va identifier automatiquement le modèle de votre téléphone et calculer les 33,3 % de droits de douane requis, basés sur sa valeur standard sur le marché. 4.Procéder au paiement:Traitement instantané. Réglez les droits de douane demandés directement sur la plateforme via les solutions de paiement mobile locales, telles que Mobile Money (MoMo) ou Orange Money. 5.Inscription sur Liste Blanche:Rétablissement automatique. Une fois le paiement validé, le système transfère automatiquement votre IMEI dans la base de données des appareils en règle, signalant aux opérateurs de lever le blocage et de restaurer le réseau.

Et pour la suite ?

Bien que cette réforme porte ses fruits pour les caisses de l’État — générant déjà plus de 200 millions de FCFA en une seule semaine au début du mois — elle représente un véritable défi pour le pouvoir d’achat des citoyens. Les vendeurs d’électronique locaux ont déjà prévenu que l’intégration ou la répercussion d’une taxe de 33,3 % va inévitablement faire grimper le prix d’achat des smartphones au Cameroun.

Pour l’instant, l’époque où l’on fermait les yeux sur les téléphones importés “dans les valises” est bel et bien révolue. Si vous avez acheté un nouvel appareil récemment, il est fortement recommandé de vérifier son statut douanier avant que le couperet du lundi matin ne tombe.