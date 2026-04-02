VIDÉO : Kylian Mbappé s’explique sur ses liens avec le Cameroun dans le podcast “The Bridge”

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CamerounOnline.ORG | Dans un épisode récent du podcast “The Bridge”, Kylian Mbappé s’est confié avec franchise sur son identité multiculturelle. Le capitaine des Bleus explique pourquoi, malgré sa double origine, son attachement au Cameroun occupe une place singulière dans son parcours actuel.

Une plateforme de libre expression

C’est au micro du podcast “The Bridge”, un espace d’échange entre athlètes et personnalités, que Kylian Mbappé a choisi de clarifier sa position. Loin des zones mixtes d’après-match, il est revenu sur la complexité et la richesse d’être un enfant de la diaspora, né de parents issus de deux nations africaines majeures : le Cameroun et l’Algérie.

Le choix du cœur et des racines

Interrogé sur la perception de ses origines, Mbappé a été très clair : son lien avec le Cameroun n’est pas une compétition entre ses deux héritages, mais une connexion profonde liée à son histoire familiale.

“C’est ma part camerounaise qui est mise en avant parce que c’est le pays de mon père,” a-t-il précisé, tout en rappelant son respect pour les racines algériennes de sa mère.

Pour le public camerounais, ces propos confirment la place spéciale qu’occupe le “pays des Lions Indomptables” dans la vie de la star. Il ne s’agit pas seulement de sport, mais de transmission et de reconnaissance envers la terre de ses ancêtres paternels.

Une vision pour la jeunesse binationale

Au-delà de son cas personnel, l’entretien dans “The Bridge” a permis d’aborder la question des binationaux. Pour Mbappé, le choix d’une sélection nationale ou d’un engagement culturel doit rester personnel et dicté par le cœur. Il souligne que son amour pour le Cameroun dépasse le cadre du football professionnel, s’exprimant davantage par des actions concrètes et une présence sur le terrain.

Ce qu’il faut retenir de ses déclarations :

Héritage paternel : Une reconnaissance forte envers les racines de son père, Wilfried Mbappé.

Neutralité et Respect : Une approche équilibrée qui ne privilégie pas une culture au détriment de l’autre, tout en assumant une proximité plus forte avec le Cameroun.

Identité Plurielle : La fierté d’être un trait d’union entre la France et l’Afrique.

Ce podcast offre un regard plus intime sur l’homme derrière le joueur, confirmant aux Camerounais que, même au sommet du football mondial, Kylian Mbappé n’oublie pas d’où il vient.