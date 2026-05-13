Un nouveau toit pour l’esprit indomptable : La FECAFOOT inaugure son siège moderne à Yaoundé

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YAOUNDÉ, le 13 mai 2026 – CamerounOnline.ORG | La silhouette du quartier Warda a officiellement pris une allure plus « indomptable » aujourd’hui. Lors d’une cérémonie empreinte de ferveur patriotique et de prestige international, la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) a officiellement inauguré son tout nouveau siège, marquant un tournant décisif vers la professionnalisation du sport roi au Cameroun.

Sous l’impulsion du président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o, l’événement a réuni de hauts dignitaires de l’État, dont le Premier Ministre, ainsi qu’un parterre de personnalités du football mondial, à l’instar de l’ancien président de la CAF, Ahmad Ahmad.

Un monument à la modernisation

Pendant des années, l’achèvement d’une maison dédiée et moderne pour le football camerounais est resté un projet en suspens. Aujourd’hui, cette page est tournée. Dans un discours alliant fierté institutionnelle et vision d’avenir, le président Samuel Eto’o a décrit l’édifice comme étant bien plus que du béton et de l’acier.

« C’est le signal d’une ère nouvelle », a déclaré Eto’o. « Nous nous éloignons des défis administratifs du passé pour tendre vers une organisation structurée et efficace, offrant à nos équipes l’environnement de travail qu’elles méritent pour réussir. »

Les piliers de cette nouvelle ère

L’inauguration s’est articulée autour de trois thèmes majeurs portés par le président depuis sa prise de fonction :

Gouvernance professionnelle : Ces nouvelles installations sont conçues pour rationaliser les opérations, garantissant que la gestion du football camerounais soit à la hauteur du talent exprimé sur le terrain.

Héritage national : Le bâtiment se veut un outil stratégique destiné à redonner aux Lions Indomptables leur « lustre d’antan », en offrant un centre technologique de pointe pour la planification et la diplomatie sportive.

Unité et patriotisme : Dans un moment fort, le Premier Ministre s’est adressé à l’assistance en français et en anglais, rappelant que le football demeure le « ciment » ultime pour la jeunesse et la nation.

Points forts de la cérémonie

L’atmosphère à Yaoundé était électrique alors que supporters et dignitaires se rassemblaient pour découvrir l’édifice.

Élément Détails Emplacement Le prestigieux quartier de Warda, Yaoundé. Invité d’honneur Ahmad Ahmad, ancien président de la CAF, soulignant le soutien international. Ton Bilingue et patriotique, célébrant une « réalisation monumentale » pour la jeunesse. Signification Marque l’aboutissement d’un projet longtemps bloqué, réalisé sous le leadership d’Eto’o.

Le regard tourné vers l’avenir

Au moment de couper le ruban, le message était limpide : le Cameroun n’est plus seulement une pépinière de talents pour les championnats étrangers ; c’est une institution qui bâtit ses propres fondations. En offrant un « environnement fonctionnel et moderne », la FECAFOOT parie qu’une meilleure administration mènera à davantage de trophées.

Ce siège social témoigne de ce qu’Eto’o a décrit comme un « tournant décisif » — un rappel concret que l’avenir du football camerounais se construit sur sa propre terre, avec une ambition aussi grande que celle des joueurs qui arborent le vert, rouge et jaune.