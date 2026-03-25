La Chine et le Cameroun renforcent leurs liens stratégiques : vers une nouvelle ère de développement et de coopération

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CamerounOnline.ORG | La trajectoire de développement de l’Afrique centrale connaît une transformation notable, avec le Cameroun qui s’impose comme un acteur clé. Au cœur de cette évolution se trouve un partenariat en plein essor avec la Chine, qui dépasse désormais le cadre traditionnel du financement des infrastructures pour s’orienter vers une coopération plus large et stratégique.

Cet engagement renouvelé a été réaffirmé lors d’une réunion de haut niveau tenue à Yaoundé le 24 mars 2026, en marge de la 14e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce. Les deux pays ont confirmé leur volonté de consolider un partenariat stratégique global, marquant ainsi une transition vers une intégration économique plus approfondie et une création de valeur à long terme.

Des axes de coopération en expansion

Le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, a identifié trois domaines prioritaires qui structureront la prochaine phase de collaboration.

Le développement des infrastructures demeure un pilier central. S’appuyant sur des projets emblématiques tels que le port en eau profonde de Kribi et le barrage hydroélectrique de Memve’ele, les initiatives futures viseront à améliorer les corridors de transport et à renforcer la connectivité régionale.

La coopération énergétique gagne également en importance. La Chine se positionne comme un partenaire clé pour stabiliser l’approvisionnement énergétique du Cameroun, avec des investissements couvrant à la fois les sources d’énergie conventionnelles et renouvelables afin de soutenir la croissance industrielle.

L’agriculture représente toutefois l’un des changements les plus significatifs dans l’approche. Au lieu de se limiter à l’exportation de matières premières, le partenariat met désormais l’accent sur la création de valeur locale, notamment à travers la transformation agro-industrielle, le transfert de technologies et le développement d’industries locales.

De l’aide à l’investissement stratégique

La relation entre les deux pays évolue clairement vers une plus grande maturité. La Chine demeure le principal partenaire commercial du Cameroun, représentant plus d’un cinquième de ses importations et jouant un rôle majeur dans ses exportations de pétrole et de gaz. Toutefois, l’accent est désormais mis sur la durabilité, la diversification et la résilience économique.

Dans des échanges diplomatiques récents, le président Xi Jinping a souligné l’importance de renforcer la coopération bilatérale afin d’aider le Cameroun à diversifier son économie. Cela reflète un repositionnement plus large, passant d’un modèle centré sur les infrastructures à un engagement stratégique plus équilibré.

Un contexte stratégique favorable

Ce renforcement des liens intervient à un moment charnière. En accueillant la Conférence ministérielle de l’OMC, le Cameroun affirme son ambition de devenir un pôle majeur du commerce et du dialogue économique en Afrique.

L’alignement avec l’Initiative « la Ceinture et la Route » de la Chine renforce cette dynamique. Le Cameroun entend tirer parti de ce partenariat pour réduire son déficit commercial, développer son industrie manufacturière, moderniser ses institutions publiques et consolider sa position au sein de la Zone de libre-échange continentale africaine.

Perspectives d’avenir

L’année 2026 a été désignée comme l’Année des échanges humains Chine-Afrique, ce qui laisse présager une coopération qui ira bien au-delà des infrastructures et du commerce. Les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et des énergies durables devraient occuper une place centrale dans cette nouvelle phase.

Pour le Cameroun, l’objectif à long terme est clair : transformer ses ressources naturelles et agricoles en un moteur de développement durable, en s’appuyant sur des partenariats stratégiques solides.

L’évolution du partenariat avec la Chine pourrait bien jouer un rôle déterminant dans la réalisation de cette ambition.