Indignation générale après la violente agression d’un employé dans un supermarché chinois

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CameroonOnline.ORG | Une onde de choc et de colère traverse l’opinion publique camerounaise. La cause ? Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant un employé camerounais violemment torturé à coups de fouet au sein d’un supermarché chinois à Yaoundé. Face à l’horreur des images, les réactions d’indignation se multiplient et les autorités ont dû réagir promptement.

Une scène de torture en plein Yaoundé

Les faits se sont déroulés le 2 mai 2026 au sein du supermarché Sino Market (parfois désigné sous le nom de Sino Mart), situé dans le quartier d’Elig-Edzoa à Yaoundé.

Dans la vidéo qui circule massivement sur la toile, on découvre un employé identifié sous le nom de Arnaud Ombe Boya. Ce dernier subit de violent sévices corporels : un homme lui inflige de nombreux coups de fouet. La victime, d’abord debout, s’effondre ensuite au sol en hurlant de douleur, sans aucune possibilité d’échapper à son agresseur.

Le bourreau n’est autre qu’un militaire en service de garde au supermarché, qui a exécuté la sentence sur ordre direct du patron de l’établissement, un ressortissant chinois nommé Yan Min.

L’indignation générale : « Des pratiques esclavagistes »

La diffusion de ces images d’une rare violence a immédiatement suscité un tollé général. Sur les réseaux sociaux, les internautes, des leaders d’opinion et plusieurs personnalités publiques ont vivement condamné cet acte. Beaucoup qualifient la scène de « pratiques esclavagistes d’une autre époque » et dénoncent une atteinte intolérable à la dignité humaine.

« Les faits portés à la connaissance du grand public via une vidéo en circulation suscitent une vague d’indignation au sein de l’opinion. »

Au-delà de ce cas précis, l’affaire a libéré la parole. De nombreux témoignages de Camerounais ont émergé sur la toile pour dénoncer des dérives similaires. Selon ces observateurs, les sévices corporels et les abus professionnels seraient fréquents dans certains espaces commerciaux ou sites d’exploitation minière gérés par des ressortissants étrangers. Il est reproché à ces employeurs de faire justice eux-mêmes — souvent en instrumentalisant des agents de sécurité ou des forces locales — au lieu de saisir la police, la gendarmerie ou les instances judiciaires compétentes du pays.

La réaction des autorités et arrestation

Devant la pression populaire et la gravité de la situation, les autorités camerounaises n’ont pas tardé à intervenir :

Arrestation du gérant : Le patron du supermarché Sino Market, Yan Min, a été formellement interpellé par les forces de l’ordre.

Descente ministérielle : Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, s’est personnellement rendu sur les lieux au supermarché afin de s’enquérir de la situation et réaffirmer l’application stricte des lois de la République.

Plusieurs observateurs et organisations de la société civile exigent désormais que justice soit rendue de manière exemplaire pour Arnaud Ombe Boya, et que des contrôles plus stricts soient menés sur les conditions de travail des employés locaux dans ces structures.