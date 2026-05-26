Clap de fin : Vincent Aboubakar quitte déjà le Neftçi PFK

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CamerounOnline.ORG | L’aventure azerbaïdjanaise du buteur camerounais Vincent Aboubakar touche déjà à sa fin. Après seulement une saison passée à Bakou, les informations confirment que l’attaquant de 34 ans ne poursuivira pas son contrat avec le Neftçi PFK.

Un passage éclair à Bakou

Aboubakar était arrivé au Neftçi en grandes pompes, s’engageant sur un contrat initial d’un ans assorti d’une année supplémentaire en option. Le Lion Indomptable apportait avec lui un CV impressionnant, riche en trophées glanés notamment sous les couleurs du FC Porto et de Be?ikta?.

Finalement, le club a décidé de ne pas lever cette option pour une deuxième année. Alors que le Neftçi souhaite restructurer son secteur offensif pour la saison à venir, Aboubakar s’apprête à se retrouver libre sur le marché des transferts.

Malgré ce court séjour, le légendaire capitaine camerounais restera comme l’une des recrues internationales les plus prestigieuses de l’histoire de la Premier League d’Azerbaïdjan.

Quel avenir pour la star camerounaise ?

Même si la page de Bakou se tourne, Vincent Aboubakar ne devrait pas manquer de courtisans. Grâce à son sens inné du but et sa solide expérience du haut niveau, plusieurs clubs s’intéressent déjà à sa situation. Des rumeurs évoquent avec insistance un possible retour en Turquie, un championnat qui lui a toujours réussi, même si des pistes lucratives dans le Golfe restent une option très probable.