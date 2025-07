ISSA TCHIROMA s’explique : les raisons de sa rupture avec Paul Biya | +vidéo

Share Facebook

Dans cette vidéo, ISSA TCHIROMA expose les raisons qui l’ont poussé à mettre fin à son alliance avec le Président Paul Biya. Il met en avant plusieurs facteurs, notamment le retrait progressif du président de la vie politique active et son incapacité perçue à diriger efficacement le pays. Selon TCHIROMA, le Président Biya n’a pas convoqué de conseil des ministres depuis plus de dix ans, et quatre postes ministériels restés vacants après le décès de leurs titulaires n’ont toujours pas été pourvus. Pour TCHIROMA, le peuple camerounais réclame un changement, et son parti ne souhaitait plus maintenir son alliance avec le régime en place.